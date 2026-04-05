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A Coruña

¿Por qué Juan Flórez es el único barrio de A Coruña sin asociación de vecinos?

“Igual que en otros barrios hay orgullo, igual aquí no se da tanto”, dice el aún presidente de una agrupación sin vida

Guillermo Parga
Guillermo Parga
05/04/2026 20:28
Vista de Juan Flórez a la altura del cruce con la Cuesta de la Unión
Vista de Juan Flórez a la altura del cruce con la Cuesta de la Unión
Javier Alborés
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Juan Flórez es en muchos sentidos uno de los centros neurálgicos de A Coruña. Objeto de deseo de grandes firmas y despachos para asentarse, lo que no ha calado del todo es la lucha vecinal para defender el día a día de sus residentes. Sí, cuenta con una asociación vecinal registrada. Sin embargo, su actividad ha pasado a ser nula y, según su propio presidente, a pedir a gritos compromiso y un relevo. Son varios los factores que, después de casi un lustro de intentos de reactivación, han llevado a la conclusión de que se trata de una zona con unas características y una forma de enfocar el día a día algo diferentes al resto de barrios de la ciudad. “Realmente, hace tiempo que no estamos operativos”, reconoce Fredi Camarero, todavía al mando de la agrupación.

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Con un tráfico denso durante buena parte del día, tanto de personas como rodado, Juan Flórez carece de algunos de los servicios e infraestructuras que hoy en día pueden disfrutar prácticamente cualquier barrio. Lo recordaba Camarero en una entrevista en El Ideal Gallego en 2024: no es oro todo lo que reluce: “Para el que vive en Juan Flórez, no es todo tan idílico como pudiera parecer. Somos los que más contribución pagamos, lo tenemos todo a mano, pero tener un coche particular es un problema”. Además, precisamente ese hecho de poder llegar andando a otros puntos con cierta comodidad implica que no existan, como enumeraba, “centro cívico, centros de salud modernos, centros deportivos o una piscina”. Sin embargo, todas esas carencias todavía no calan en un sentimiento de reivindicación.

No es oro todo lo que reluce: el lado menos dulce de vivir en Juan Flórez

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A la hora de encontrar explicación a esa singularidad dentro del mapa de la ciudad, Fredi Camarero apunta a una cuestión de sentimiento, o más bien de falta de él: “Igual que en otros barrios hay mucho sentimiento de barrio y de orgullo, a lo mejor en Juan Flórez no se da tanto. Además, también hay mucha gente mayor”. Por otra parte, también considera que la forma de vivir el día a día puede incentivar esa sensación. “Hay mucho movimiento, pero sobre todo muy comercial, no es lo típico de zonas en las que siempre se ven los mismos vecinos en el bar o en puntos concretos”, comenta.

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No obstante, el presidente de la todavía existente asociación también realiza autocrítica. “Estamos hasta arriba de trabajo todos y, por motivos personales, se nos complicó bastante. Los vecinos no son de moverse demasiado e igual nosotros tampoco nos dimos a conocer tanto como era necesario”, prosigue. Tampoco se olvida de las necesidades de la zona. Por ejemplo, el mantenimiento es una demanda común que se repite según el presidente del barrio que se cansó de luchar por sus derechos y servicios

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