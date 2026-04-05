Los muelles del Este y de San Diego pierden su báscula, uno de sus elementos más veteranos

Trabajos de demolición de la báscula ubicada en el entronque de los muelles de San Diego y del Este Javier Alborés

El Puerto de A Coruña perderá uno de sus elementos más característicos durante las próximas semanas. Se trata de la báscula de camiones ubicada en el entronque de los muelles de San Diego y del Este, que carece de uso y que la Autoridad Portuaria ha decidido demoler para dejar libre este espacio.

Los trabajos para eliminar esta instalación están incluidos dentro del denominado contrato de “adaptación, mantenimiento de viales y pequeñas reparaciones de muelles en la zona de servicio del Puerto de A Coruña 2025-2026”, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y fue adjudicado a la empresa Construcciones y Obras Taboada y Ramos.

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De hecho, la actuación ya está en marcha desde hace unas semanas, tiempo en el que los operarios han acometido los primeros trabajos de desmontaje.

Este viejo sistema de pesaje de camiones lleva años sin uso y es un testigo privilegiado de la evolución que ha experimentado el recinto portuario. En su momento, esta báscula formaba parte del sistema de estiba del Puerto, cuando la carga y la descarga de mercancías la ejecutaban operarios de la Autoridad Portuaria y no las empresas. Sin embargo, la legislación estableció que debía producirse una liberalización de los servicios portuarios, incluido este.

El proyecto de obra para demoler la báscula señala que esta intervención busca garantizar “la eliminación de todos los elementos constructivos asociados” y dejar el pavimento “acondicionado para su utilización”.

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Detalles

Esta instalación se encuentra ubicada en el entronque de los muelles de San Diego y del Este, en una zona muy próxima al acceso principal de esta parte del recinto portuario. Está situada en la calzada, justo en el centro, y delimitada entre señalización de tráfico que forma una zona de circulación específica para que los vehículos pesados pudiesen acceder a las plataformas de las básculas.

También cuenta con un edificio compuesto de una estructura de pilares y losa de cubierta de hormigón y fábricas de ladrillo, con una altura aproximada de tres metros. Incluye un recinto cubierto destinado a las operaciones de pesaje, que alberga los equipos necesarios para su funcionamiento.

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La zona de acceso y operación de la báscula está compuesta por pavimento asfáltico y soleras de hormigón, diseñados en su día para soportar el tráfico de vehículos pesados. Adicionalmente, el conjunto incluye elementos de señalización vial, bordillos y otras delimitaciones que organizan el tráfico dentro del recinto portuario. Todo esto desaparecerá con las obras que ha contratado la Autoridad Portuaria

La demolición de la báscula no será la única actuación que acometa el Puerto coruñés en la zona. A poca distancia, tiene previsto llevar a cabo la reparación de la carretera que discurre entre la rotonda de la Casa del Mar y el acceso al muelle de Oza, debido al mal estado en el que se encuentra el pavimento.