Laura Rodríguez Herrera | “Me considero coruñesa cien por cien y me da mucha rabia que aparezca Bilbao en el carné”

Laura Rodríguez Herrera, en O Parrote Quintana

ENTREVISTA EN LA QUE NADIE ES FORASTERO

Laura Rodríguez Herrera (Bilbao, 1976) vive rodeada de libros, por trabajo y por placer. Es la directora de Hércules de Ediciones pero nunca creyó que la vida la llevaría a gestionar el negocio que fundó su padre: “La gente piensa que estoy en la empresa familiar porque me tocaba pero nunca fue esa la idea”, afirma.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?

Nosotros siempre hemos vivido en el Paseo Marítimo, pero cuando no era lo que es ahora. Y me acuerdo, sobre todo, de esos veranos eternos en los que dejábamos las cosas al mediodía en la playa, subíamos a comer y volvíamos otra vez y estábamos hasta las nueve de la noche.

¿Cómo es que nace una coruñesa en Bilbao?

Una coruñesa, correcto. Mis padres se conocieron en Madrid –mi padre es de Castelo, una aldea de Lugo, y mi madre es zamorana, de Fuentesaúco– y mi padre tuvo que irse a trabajar a Bilbao. Estuvimos viviendo allí hasta que cumplí tres años. Decidieron venirse aquí porque mi padre es el típico gallego que quería volver y también hay que tener en cuenta la situación del País Vasco en los años 70. No tengo recuerdos de allí, me considero coruñesa cien por cien y me da mucha rabia que aparezca Bilbao en el carné porque no tengo nada que ver con Bilbao.

¿A qué colegio fue?

A Eirís.

¿Qué recuerdos tiene del cole? Tengo un recuerdo muy bueno, éramos como una familia. Hice un grupo de amigas, sobre todo chicas, porque habían pocos chicos. Me gustaba mucho estudiar, sobre todo Arte y Literatura, eran mis asignaturas favoritas.

¿Qué quería ser de mayor?

Algo relacionado con el arte, la música, bailarina... Me debatía, como todo el mundo, entre lo que me gustaba de verdad y lo que pensaba que iba a tener algún tipo de salida. Por mí, hubiera estudiado Historia del Arte o algo así. Me enteré de que había una carrera en Madrid, en Icade, que era el doble grado de Derecho y Administración de Empresas, y me pareció una solución.

¿Y cómo acaba al frente de la editorial?

Cuando me fui a Madrid a estudiar, lo hice pensando en trabajar en cualquier empresa. Cuando acabé la carrera, estaba de moda la consultoría o la banca de inversión y yo empecé de consultora en una empresa del grupo Iberdrola. Luego pasé al departamento de compras y estuve comprando maquinaria para parques eólicos, sobre todo. Surgió la posibilidad de ir a Estados Unidos y estuve tres años viviendo en Filadelfia, trabajando para los parques que estaba construyendo Iberdrola allí. En un momento dado, decidí dejar el trabajo, me puse en contacto con las universidades y les empecé a hablar de los libros de Hércules de Ediciones. Vi que me gustaba el tipo de gente con la que hablaba: bibliotecarios, profesores de Harvard y de universidades súperimportantes, la biblioteca del Congreso, el Museo Metropolitan de Nueva York... fue una experiencia increíble. Y, cuando volví a España, decidí que quería volver a Coruña y trabajar en la editorial.

¿Nunca pensó que tenía la empresa como sitio seguro por si las cosas salían mal?

No, la verdad es que no. Siempre pensé que tenía que hacerme yo mi propio camino. Hay muchos prejuicios. Y es algo que tiene sus cosas muy buenas, pero también cosas más negativas.

¿En qué consiste su trabajo?

Hércules es una empresa familiar, no tenemos otros socios. Básicamente soy yo la que tomo todas las decisiones de los libros que publicamos, hablar con los autores, gestionar esos contratos, la relación con los traductores, los ilustradores y toda la gente que interviene. Leo todo, reviso todas las cosas que publicamos. Y luego coordino un poco todo desde la parte comercial: el contacto con clientes, visito las librerías, voy a las ferias internacionales...

¿Y qué es lo que más le gusta?

El hecho de que de una idea, que tengas tú o que te propone un autor, puedas llegar a hacer un libro terminado, que es un proceso muy bonito. Por eso me gusta porque, por un lado, puedo poner a funcionar mi parte creativa y más artística y también me gusta la parte de negocios, ver la viabilidad de un libro o qué precio tienes que ponerle. La parte creativa es la que más me gusta, lógicamente.

“A veces, cuando venía de Madrid, se me saltaban las lágrimas cuando salía del parking del Paseo Marítimo. El mar es muy importante, siempre tengo que tenerlo cerca”

De sus ‘hijos’ literarios, seguro que hay uno más especial...

Te diría ‘El mundo en que viví’, una novela de Ilse Losa, una autora judía de principios del siglo XX, que tuvo que marcharse de Alemania cuando llegaron los nazis. Acabó viviendo en Portugal. Allí se casó e hizo una carrera de profesora y escritora en portugués. ‘El mundo en que viví’ es una novela autobiográfica, en la que cuenta esos años de entreguerras y cómo fue cambiando todo. Utiliza el símil de una tormenta, que no la ves hasta que la tienes encima y ya no puedes hacer nada. Esa novela llegó a mí a través de una profesora de la Universidad de Santiago. No estaba traducida al castellano y resultó un hallazgo. Fue muy difícil conseguir los derechos porque parecía que los tenía la hija, luego aparecieron unos nietos... Pero fue muy bonito todo el proceso, la verdad.

En A Coruña, ¿cuáles son sus barrios?

Siempre he vivido en Barrié de la Maza.Y siempre me he movido por el centro, por el Orzán, y es lo que más me gusta.

¿Y sus rincones favoritos?

El Paseo Marítimo. Me encanta pasear, soy una de esas personas que contribuyen a que A Coruña sea de las ciudades que más camina. Me encanta salir de casa, ir hacia la Torre y llegar hasta aquí al Parrote y subir luego por Rúa Nueva. Eso es hora y cuarto que hago muchos días y el fin de semana. También he redescubierto en los últimos años la Ciudad Vieja.

¿Por qué ha elegido este lugar para hacer la foto?

Me encanta sentarme ahí en esas rocas que hay al lado de las escaleras donde se baña la gente. A veces yo también me baño –muy pocas veces–, pero me gusta sentarme a escuchar el sonido del mar, otras veces escucho música o me traigo un libro. Ya tengo mi roca y me siento siempre en la misma. Creo que los sitios tienen una energía y a mí este sitio me transmite mucha paz.

¿Qué echaba de menos cuando estaba fuera?

El mar. Cuando vivía en Madrid, llegaba al aeropuerto y ya notaba esa brisa, ese olor a eucalipto... no tengo palabras. A veces, se me saltaban las lágrimas cuando salía del parking del Paseo Marítimo. El mar para mí es muy importante, siempre tengo que tenerlo cerca.

Y, si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época de la ciudad iría?

Quizá a la Coruña de los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Era una ciudad cosmopolita... Bueno, que lo es también ahora. No sé, la Coruña de Emilia Pardo Bazán, de Sellier... Esa época en la calle Real, llena de tiendas de moda, con ropa de París... Esa época yo creo que es la que más me atrae. 