La tercera misión similar que se realiza en los fondos del Golfo Ártabro

Equipo interinstitucional que trabaja en la actualidad Policía Autonómica

En la ensenada de Cariño, en la ría de Ferrol, se documentó en 1990 la existencia de restos arqueológicos subacuáticos. La zona se vincula históricamente al naufragio de ‘La Ragazzona’. En marzo, un operativo conjunto formado por la Xunta de Galicia, la Armada y la Policía Nacional adscrita a Galicia lleva a cabo prospecciones en los fondos del Golfo Ártabro. La finalidad de esta intervención es localizar, documentar y georreferenciar este y otros yacimientos para sentar las bases de su protección jurídica, priorizando su conservación en el lecho marino frente al riesgo de expolio.

Los trabajos que se desarrollan en aguas ferrolanas forman parte de un programa de actuación más amplio. En este sentido, Cristóbal Nodar, el arqueólogo responsable de dirigir la intervención, explica que el proyecto “es iniciativa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”, y que las tareas se realizarán en “diez puntos concretos donde hay referencias orales o de hallazgos de restos arqueológicos subacuáticos. Se trata de bucear en ellos y localizar esas referencias. Con el objetivo, sobre todo, de geolocalizarlas bien”, expone el experto.

Nodar incide en que, en el caso de la ensenada de Cariño, el proyecto parte de investigaciones previas realizadas por su homólogo el coruñés Miguel San Claudio, quien analizó los documentos de la época para acotar dónde y cómo se produjo el naufragio y el posterior desmantelamiento de ‘La Ragazzona’. “La Xunta nos dio un polígono definido por cuatro coordenadas UTM”, detalla el director de los trabajos. “En ese ámbito, hacemos una prospección visual con buceadores, con ayuda también de detector de metales, entre los dos y los siete metros de profundidad”.

Pieza arqueológica localizada por la expedición de 2013 Cedida por David Fernández Abella

En este operativo participan arqueólogos, efectivos de la Unidad de Buceo de la Armada (Ubufer), con base en A Graña, y agentes del Grupo Operativo de Actividades Subacuáticas (GOAS) de la Policía Autonómica, además del apoyo logístico del servicio de Guardacostas. Nodar expone que el área de estudio se prospecta dividiendo el fondo en calles longitudinales, de manera que los buzos, en parejas, realizan barridos siguiendo rumbos paralelos.

No es la primera vez que la ensenada ferrolana es objeto de estudio. Además de la investigación de los 90 –dirigida por el actual alcalde de Valdoviño, Alberto González–, en 2013, un equipo de la Universidade de Santiago de Compostela liderado por el arqueólogo David Fernández Abella llevó a cabo una campaña similar a la que se acomete en la actualidad. En dicho proyecto se localizaron y mapearon siete cañones de hierro colado y un ancla de pequeñas dimensiones. Sin embargo, no se hallaron restos de madera ni cerámicas. Las evidencias de daños intencionados llevaron a los investigadores a concluir que el yacimiento había sufrido un intenso y sistemático expolio desde que se tuviera la primera noticia de su descubrimiento en 1990. Además, el equipo de Abella planteó dudas sobre la identidad del pecio: la falta de artillería de bronce y la morfología de las piezas de hierro sugerían que los restos podrían pertenecer a un naufragio del siglo XVII, aunque uno de los cañones, un posible Saker inglés, sí encajaba en la cronología de la Armada Invencible.

Los investigadores disponen en la actualidad de tecnologías más avanzadas que en el anterior proyecto. “La propia Dirección Xeral nos marca como uno de los requisitos del pliego el uso de GPS subacuático. Va en una carcasa estanca y lleva la antena en una boya en superficie”, explica el arqueólogo. “Con él, la ventaja que tienes con respecto a los métodos que utilizábamos antes es que ganas en precisión y en rapidez también”, añade.

Según Fernández Abella, ‘La Ragazzona’ contaba con más de 30 cañones de bronce. No se conservan los que defendieron el castillo de San Antón. “Han pasado casi 440 años y han desaparecido los que estaban fuera del agua. Ojalá se encuentre ahora alguno de sus ‘hermanos’ bajo el agua”, desea Gorrochategui.