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A Coruña

La futura parada de autobuses interurbanos en el centro de la ciudad ya tiene marquesinas

Ubicada en la calle Alcalde Manuel Casas, sustituirá a la actual, situada en Entrexardíns

Esther Durán
05/04/2026 21:22
Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña
Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña
Quintana
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El centro de A Coruña es, desde hace un tiempo, escenario de diferentes obras. Una de las grandes novedades que depararán estas actuaciones es el cambio de ubicación de la parada de los autobuses interurbanos, que conectan a la ciudad con su área metropolitana. Actualmente está en Entrexardíns, pero próximamente se situará en la calle Alcalde Manuel Casas, junto al edificio de Correos. Y en ese punto, las obras avanzan.

Así, ya están colocadas las estructuras de las marquesinas que darán forma a esta parada, de una extensión considerable dado el gran número de autobuses que la utilizarán a diario. Eso si, lo cierto es que todavía no están acabadas, pues faltan elementos importantes como los cristales. Aún así, ahora ya es posible hacerse una idea más clara de como será en el futuro este importante punto de encuentro.

En esa zona se están realizando más actuaciones, como la instalación de unos nuevos bancos que hace un tiempo llamaron la atención debido a su originalidad. Así, paso a paso, la nueva imagen del centro de la ciudad se va modernizando y transformando. 

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Los bancos del centro de A Coruña que parecen "un cuadro de Picasso"

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