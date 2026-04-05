Acceso al registro municipal de María Pita, en una imagen de 2023 Quintana

Era novedad en A Coruña hace 25 años el registro de parejas de hecho, que en su primera semana operativo tramitó un total de ocho inscripciones, según reflejó El Ideal Gallego en su edición del 5 de abril de 2001. Era el día después de la abultada derrota del Deportivo (3-0) en Leeds, donde el equipo blanquiazul enterró sus opciones de clasificarse para las semifinales de la Champions pese a que todavía quedaba pendiente el encuentro de vuelta de los cuartos de final en Riazor. Hace 75 años, tal día como hoy de 1951, seguía encallado en O Pedrido el buque ‘Montefaro’. También eran noticia los robos cometidos en una bodega de la calle Ángel Senra y en un local de Troncoso donde se guardaba material de construcción.

Jueves, 5 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El registro de parejas de hecho se estrena en A Coruña con ocho inscripciones en una semana

La primera semana de vida del registro de parejas de hecho culminó con un total de ocho inscripciones, con las rúbricas de dieciséis coruñeses decididos a formalizar sus uniones no matrimoniales. Los funcionarios encargados del papeleo auguran que en el futuro la cifra subirá como la espuma. Desde que la iniciativa recibió el visto bueno de la corporación municipal –la burocracia retrasó su debut por espacio de mes y medio– se han recibido cerca de un centenar de peticiones. Las solicitudes tramitadas arrojan el perfil de los “recién registrados”: los treintañeros arrasan y los homosexuales brillan, de momento, por su ausencia. Hasta ahora, todas las parejas son heterosexuales.

El gobierno local comenzó a tramitar las primeras solicitudes el pasado 26 de marzo de 2001. Desde entonces, gestiona una media de una petición al día. Los responsables del registro municipal se muestran sorprendidos por el éxito de la iniciativa. “Han sido muchísimas las personas que han venido a informarse”, apunta una funcionaria.

Por otra parte, el Deportivo, con un planteamiento demasiado defensivo, no pudo con el empuje y la ambición del Leeds, que terminó por golear 3-0 a los coruñeses en el encuentro de ida de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Los blanquiazules se vieron desbordados en todo momento y la reacción nunca llegó. Ahora habrá que esperar a que se produzca un milagro dentro de 15 días en Riazor para seguir vivos en la máxima competición continental. Ian Harte, Alan Smith y Rio Ferdinand anotaron los goles del equipo inglés en el estadio de Ellan Road.

Jueves, 5 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El “Montefaro” sigue encallado en el Pedrido

Todavía continúa aprisionado entre las rocas de los bajos del Pedrido el buque “Montefaro”, que encalló anteayer, 3 de abril de 1951, de madrugada cuando se disponía a entrar en el puerto de La Coruña con cemento que traía de Gijón. Ayer volvió a bordo del citado barco el juez de Marina de esta Comandancia, teniente de Navío don Francisco Rodríguez de la Fuente, para seguir la instrucción de las diligencias propias del caso. También continuaron prestando declaración ayer en el Juzgado de Marina los tripulantes del “Montefaro”.

Además, en la madrugada de ayer penetraron en una bodega de la calle de Ángel Senra, número 11, bajo, y se llevaron de la misma un cuarto de cerdo y tres pares de zapatos. El propietario, Mauricio Iglesias Seoane, formuló la oportuna denuncia y valoró lo sustraído en mil pesetas. También ayer cinco sacos de cemento y una pala desaparecieron de la chabola sita en el solar número 21 de la calle de Troncoso. El material era propiedad del contratista de obras don Amador Estévez Alonso.