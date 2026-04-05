En busca de la nave cuyos cañones salvaron A Coruña de Drake en 1589

Sobre estas líneas, buzos en los trabajos actuales en la ensenada de Cariño Policía Autonómica

Era el más grande de la mal llamada Armada Invencible. Estuvo en A Coruña junto al resto de los barcos en junio y julio de 1588 antes de zarpar para las islas británicas, de donde regresó invicto. Cuando quiso volver a la ciudad, se hundió en aguas ferrolanas, ya en diciembre de ese mismo año. Pero muchos de sus cañones pudieron ser salvados y después montados en el herculino castillo de San Antón, donde unos meses después, en mayo de 1589, hicieron un decisivo servicio al lograr retener a los tropas del pérfido Drake. Esta es, muy resumida, la historia de ‘La Ragazzona’ (‘La Muchachona’), la carraca veneciana cuyos restos arqueológicos están siendo buscados en la ensenada de Cariño.

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Para conocer la historia de ‘La Ragazzona’, vamos de la mano del historiador Luis Gorrochategui (A Coruña 1960), autor del libro ‘Contra Armada: la mayor victoria de España sobre Inglaterra’ (2020), sobre la defensa de A Coruña del ataque de sir Francis Drake, y de una investigación publicada en 2014 por arqueólogo David Fernández Abella.

Óleo ‘Drake en La Coruña’, de Antonio Navarro Menchón Colección Manuel Arenas

‘La Ragazzona’, capitaneada por el bilbaíno Martín de Bertendona y pilotada por el maestre Santo Corzo, arriba al puerto de A Coruña procedente de Lisboa el 24 de junio de 1588. Su porte era superior a las 1.000 toneladas y contaba con casi 40 metros de eslora. A bordo de ella viajaban 400 personas. Zarpa del puerto herculino, junto al resto de la Gran Armada, al mes siguiente, en concreto el 22 de julio. “Era el barco más grande de todos los que formaban parte de la flota española. Combate heroicamente en el Canal de la Mancha y sale victorioso de todos los combates”, apunta Gorrochategui.

El capitán del barco hundido, Martín de Bertendona, lideró la defensa de San Antón en el ataque del pirata inglés

“A la vuelta de Inglaterra, ya muy dañada, lo que hace ‘La Ragazzona’ –añade este historiador– es arribar a Muros. Está allí fondeada hasta comienzos de diciembre, y el día 4 parte hacia La Coruña por orden de Felipe II: ‘Tengo que devolverla a Venecia, que me cuesta un dineral alquilarla’, le dijo el rey al marqués de Cerralbo, que era el gobernador de Galicia”. En efecto, la nave es propiedad de Giacomo Ragazzoni, mercader internacional de Venecia. Zarpa contra el criterio de Martín de Bertendona, quien sabía del riesgo que se asumía por el estado de la mar. A su paso por las islas Sisargas se queda sin dos anclas. Está a punto de perderse, y pega dos cañonazos para pedir ayuda. La recibe de dos pinazas vizcaínas. Leva a duras penas y el 8 de diciembre logra entrar de madrugada en Ferrol. Queda embarrancada, intentan reflotarla pero ya no pueden. El capitán le corta el palo mayor para que no abra, pero se abre, se agrieta. Y se hunde”, explica Gorrochategui.

Óleo ‘Barcos ingleses y la Armada Española, en agosto de 1588’, del siglo XVI Royal Museums Greenwich

La Contra Armada

Esto ocurre en 1588, año en el que la Gran Armada es enviada por el rey español Felipe II con el objetivo de derrocar a Isabel I, la reina protestante de Inglaterra. Es esta quien al año siguiente lanza la Contra Armada, con Drake y Norris a la cabeza. La conquista de A Coruña se convierte en uno de sus objetivos. Y resultará ser la protagonista de una derrota humillante. “Gran parte de los cañones de ‘La Ragazzona’ consiguen ser rescatados y se llevan a La Coruña. Poco después, van a defenderla del ataque de Drake. Son de bronce y de enorme impacto. Se suman a otros cañones de otros barcos que estaban en la bahía que habían pertenecido a la Gran Armada”, detalla Gorrochategui.

No solo los cañones de ‘La Ragazzona’ juegan un papel importante en la resistencia al cerco del pirata. También lo hace el que había sido su capitán, Martín de Bertendona. “Se fortalece el castillo de San Antón. Mientras María Pita y compañía defienden las murallas de la Ciudad Vieja, el propio Martín hace lo propio con el castillo. Cientos de ingleses pierden la vida en su intento por tomar la fortaleza, y no lo logran. Estas dos defensas causan un daño terrible a la flota de Drake, y la catástrofe inglesa es tal que duplica las pérdidas de la mal llamada Armada Invencible”, concluye el historiador coruñés