El encuentro de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza cierra la Semana Santa de A Coruña

A Coruña cierra este 5 de abril su Semana Santa con la conmemoración del Domingo de Pascua y la salida a la calle de la última de sus procesiones, la que avanza por la ciudad con los pasos de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza.

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En la jornada en la que la iglesia católica conmemora la resurrección de Cristo al tercer día de ser crucificado fueron cientos los coruñeses que tomaron las calles para seguir la procesión organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro en colaboración con los Amigos de Las Capuchinas.

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Las imágenes de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza se encontraron en la plaza de María Pita tras salir separadas del templo de la Orden Tercera y el de las Capuchinas, respectivamente, y recorrer el centro de la ciudad hasta el momento culminante a las puertas de la casa consistorial herculina.