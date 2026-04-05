El Clúster de Turismo pide "sensatez" sobre los aeropuertos gallegos: "Mientras cada uno mire su ombligo no habrá vuelos"

Interior del parking de Alvedro Quintana

El presidente del Clúster do Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha apelado a "dejar atrás los localismos" con los aeropuertos, "ser sensatos" y trabajar por Galicia. "Mientras cada uno mire su ombligo, Galicia no tendrá vuelos", ha subrayado, en referencia a los aeródromos de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela.

En una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por Europa Press, Pardal ha subrayado que el sector lleva años reivindicando una "coordinación aeroportuaria y dejar los localismos aparte". "Vimos como con la marcha de una gran compañía, como puede ser Ryanair, perdimos conectividad. Estamos en una situación lamentable, cada vez disminuyen ese número de compañías que vienen a trabajar a los aeropuertos gallegos", ha incidido.

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Asimismo, Pardal ha recordado que el clúster presentó hace diez años una batería de ocho propuestas, entre las que se incluía una figura de interlocución, que fueron remitidas a la comisión de coordinación. Sin embargo, ha lamentado que "no se llevó a cabo ninguna".

"La realidad es que la situación que tenemos en la actualidad, con aerolíneas que desaparecen porque se acaba el dinero; se pagan asientos vacíos; estamos perdiendo pasajeros en los tres aeropuertos y, por encima, algo que estaba planificado como el cierre del aeropuerto Rosalía de Castro. Las iniciativas pasadas no funcionaron. Mientras cada uno mire su ombligo, Galicia no tendrá vuelos", ha sentenciado.

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Por todo ello, ha señalado que a ver si la comisión de coordinación "deja de una vez por todas los localismos aparte" y trabajan por las siete letras -Galicia- que "deberían unir a todos". "Seamos sensatos, trabajemos por Galicia, conjuntamente, busquemos propuestas, tenemos que poner en marcha una bolsa para poder atraer aerolíneas y coordinarnos aeroportuariamente", ha enfatizado.

Semana Santa

En otro orden de cosas, el presidente del clúster ha destacado "buenas sensaciones" respecto a la ocupación hotelera en Galicia durante la Semana Santa y confía en llegar a las previsiones dadas antes del inicio de la festividad, alrededor del 75%.

"Vimos cómo a gente salía a la calle, iba a destinos como podían ser los de las procesiones, la Ribeira Sacra se vio hinchada de turistas e indudablemente las zonas del litoral también tuvieron gran afluencia", ha señalado.

Asimismo, ha detallado que el perfil de turista que visita la Comunidad en estas fechas es "cercano" y "familiar", llegan a pasar "tres o cuatro noches" y repiten. También, hay portugueses, y otros que vienen por primera vez y "marchan sorprendidos".

Con respecto al verano, Pardal ha avanzado que las reservas sobre todo del mes de agosto "llevan mucho más ritmo que los meses de junio y julio". "Sí que es cierto que cada vez tenemos mucho más tirón en agosto, esperemos que no se centren también todas las propuestas turísticas en ese mes para que haya un reparto cualitativo de turistas", ha reflexionado.

Xacobeo 2027

También, Cesáreo Pardal se ha referido al próximo Xacobeo 2027, trasladando que el sector tiene "muchas expectativas depositadas" en él. "El sector está preparado para recibir a esos presumibles turistas que puedan venir a conocernos y hacer el Camino de Santiago, ese gran elemento que mueve muchísimas economías", ha remarcado.

No obstante, ha lamentado que el Gobierno central "está mirando para otro lado y están afeando a un sector turístico y a la Comunidad gallega". De hecho, ha añadido que la carta remitida por la Xunta al Ejecutivo nacional para solicitar que active los activos fiscales "pone de manifiesto la desidia del Gobierno estatal para ayudar a Galicia".