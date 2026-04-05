¿De qué necesitan los coruñeses que los rescaten?

Un bombero rescata a un hombre malherido tras caerse a las rocas del Paseo Marítimo Javier Albores

Dependiendo del significado que se aplique a la palabra, las emergencias son algo cotidiano en la ciudad: un accidente de tráfico leve o un pequeño incendio tienen lugar varias veces a la semana. Pero los rescates de personas son bastante más extraños y, al mismo tiempo, una de las actuaciones más importantes que puede realizar un servicio de emergencia dado que está en juego una vida humana. Sobre todo, Bomberos, pero también la Policía Nacional, Local, Salvamento Marítimo y, durante los meses de verano, los socorristas. Echando un vistazo a los primeros, que son los que mayor variedad de emergencias atienden a lo largo del año, se concluye que el lugar donde más peligro corre un coruñés es su propio hogar. Efectivamente: de las 105 víctimas rescatadas durante el año pasado, la gran mayoría lo fue a raíz de un accidente en su propio entorno doméstico, lo que desató la respuesta de los servicios de emergencia. Es decir que, en el 64% de los casos, los rescates que realizan los Bomberos tiene lugar en el propio hogar de la víctima.

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Las ayudas o asistencias sanitarias suponen el 47% del total, a esto hay que añadir otro 17% de incendios urbanos, dado que la inmensa mayoría de los rescates durante un fuego se producen también en un incendio doméstico. Hay que aclarar que una simple evacuación no cuenta como rescate. La vida de la víctima debe correr peligro por las llamas (o más comúnmente, por el humo) para que se considere una actuación de este tipo.

El segundo tipo de rescate más numeroso tiene que ver con los accidentes de tráfico, cuando la colisión daña los vehículos dejando a los conductores y/o pasajeros atrapados en su interior, sin que puedan recibir la asistencia sanitaria que necesitan. Estos suponen el 19% del total, y se suelen localizar en vías de alta capacidad y velocidad. Fuentes de Bomberos señalan que “hemos bajado mucho en los últimos años el número de excarcelaciones porque solo atendemos en la ciudad y por el descenso de casos en la avenida de Finisterre”.

Rescate del Viernes Santo de dos pescadores en Punta Herminia EC

Por otro lado, al aumentar los protocolos de seguridad, cada vez se llama más a Bomberos para poder extraer a los pacientes con garantías. “No digo que antes tiraras de un persona, sin más, pero lo hacías con más comodidad”, comenta un bombero veterano. Otro porcentaje importante lo suponen los pequeños incidentes de la vida diaria como algo tan simple como no poder sacar un dedo del anillo. En este caso, se rescataría un simple miembro.

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Los Bomberos realizan también actuaciones acuáticas pero solo fueron dos el año pasado. De hecho, el último ejemplo tuvo lugar el Viernes Santo, en un peñón junto a Punta Herminia, donde dos pescadores se vieron sorprendidos por la subida de la marea. El Grupo de Rescate Acuático (GRA) de Bomberos usó una moto acuática para subirlos a bordo de lancha y llevarlos de vuelta a la dársena. “Muchos son gente que no controlan tanto la zona”, explican.

La Policía

Pero una gran cantidad de salvamentos no los realiza Bomberos, sino la Policía, ya sea Nacional o Local. Lo denominan auxilios humanitarios y suponen la mayor parte de las llamadas que reciben a diario. Por ejemplo, en el caso de las emergencias dentro de domicilios privados. “Hacemos muchos auxilios humanitarios en domicilios, tanto personas mayores como enfermas que no responden a familiares o conocidos”, señala un agente.

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Otro tipo de auxilio son los desaparecidos inquietantes, normalmente menores que no regresan o adultos con ciertas enfermedades mentales. “Sobre todo gente mayor, con problemas como alzhéimer, que se despistan”, matizan desde el sindicato Jupol. A esto se añade los casos quizá más delicados, los intentos de suicidios o autolíticos, en la terminología oficial. “Últimamente, hay mucho chaval que manifiesta intenciones suicidas”, comenta un oficial.

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Y por supuesto, también está el mar, que les da trabajo. “Personas que se acercan demasiado a la costa, el típico que cae en Punta Herminia”, comentan. Por supuesto, la mayor parte de los rescates en el mar lo hicieron los socorristas. El año pasado, en 23 ocasiones, lo que supone solo una pequeña parte de sus más de 720 intervenciones en los tres meses que están operativos, de julio a septiembre.

Pero un rescate no siempre acaba con final feliz, si la víctima está herida. De hecho, el 25% de los implicados en emergencias de Bomberos acaban falleciendo a pesar de sus esfuerzos.