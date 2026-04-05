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A Coruña

¿De qué necesitan los coruñeses que los rescaten?

El mar es uno de los escenarios más habituales de emergencias, pero lo superan los siniestros viales

Abel Peña
Abel Peña
05/04/2026 23:31
14 diciembre 2021A Coruña.- Los bomberos rescataron a un hombre que se había precipitado a las rocas al pie del Paseo Marítimo a la altura de la Domus tras resbalarse desde una altura de diez metros cuando recorria el sendero desde la playa de Matadero a la de As Amorosas
Un bombero rescata a un hombre malherido tras caerse a las rocas del Paseo Marítimo
Javier Albores
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Dependiendo del significado que se aplique a la palabra, las emergencias son algo cotidiano en la ciudad: un accidente de tráfico leve o un pequeño incendio tienen lugar varias veces a la semana. Pero los rescates de personas son bastante más extraños y, al mismo tiempo, una de las actuaciones más importantes que puede realizar un servicio de emergencia dado que está en juego una vida humana. Sobre todo, Bomberos, pero también la Policía Nacional, Local, Salvamento Marítimo y, durante los meses de verano, los socorristas. Echando un vistazo a los primeros, que son los que mayor variedad de emergencias atienden a lo largo del año, se concluye que el lugar donde más peligro corre un coruñés es su propio hogar. Efectivamente: de las 105 víctimas rescatadas durante el año pasado, la gran mayoría lo fue a raíz de un accidente en su propio entorno doméstico, lo que desató la respuesta de los servicios de emergencia. Es decir que, en el 64% de los casos, los rescates que realizan los Bomberos tiene lugar en el propio hogar de la víctima.

Miembros de los equipos de rescate observan a los chicos aislados en Punta Herminia

Dos personas quedan atrapadas en Punta Herminia al subir la marea

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Las ayudas o asistencias sanitarias suponen el 47% del total, a esto hay que añadir otro 17% de incendios urbanos, dado que la inmensa mayoría de los rescates durante un fuego se producen también en un incendio doméstico. Hay que aclarar que una simple evacuación no cuenta como rescate. La vida de la víctima debe correr peligro por las llamas (o más comúnmente, por el humo) para que se considere una actuación de este tipo.

El segundo tipo de rescate más numeroso tiene que ver con los accidentes de tráfico, cuando la colisión daña los vehículos dejando a los conductores y/o pasajeros atrapados en su interior, sin que puedan recibir la asistencia sanitaria que necesitan. Estos suponen el 19% del total, y se suelen localizar en vías de alta capacidad y velocidad. Fuentes de Bomberos señalan que “hemos bajado mucho en los últimos años el número de excarcelaciones porque solo atendemos en la ciudad y por el descenso de casos en la avenida de Finisterre”.

Rescate del Viernes Santo de dos pescadores en Punta Herminia
Rescate del Viernes Santo de dos pescadores en Punta Herminia
EC

Por otro lado, al aumentar los protocolos de seguridad, cada vez se llama más a Bomberos para poder extraer a los pacientes con garantías. “No digo que antes tiraras de un persona, sin más, pero lo hacías con más comodidad”, comenta un bombero veterano. Otro porcentaje importante lo suponen los pequeños incidentes de la vida diaria como algo tan simple como no poder sacar un dedo del anillo. En este caso, se rescataría un simple miembro.

perro rescatado

El espectacular despliegue de los bomberos para rescatar a una perrita en un tejado en San Andrés

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Los Bomberos realizan también actuaciones acuáticas pero solo fueron dos el año pasado. De hecho, el último ejemplo tuvo lugar el Viernes Santo, en un peñón junto a Punta Herminia, donde dos pescadores se vieron sorprendidos por la subida de la marea. El Grupo de Rescate Acuático (GRA) de Bomberos usó una moto acuática para subirlos a bordo de lancha y llevarlos de vuelta a la dársena. “Muchos son gente que no controlan tanto la zona”, explican.

La Policía

Pero una gran cantidad de salvamentos no los realiza Bomberos, sino la Policía, ya sea Nacional o Local. Lo denominan auxilios humanitarios y suponen la mayor parte de las llamadas que reciben a diario. Por ejemplo, en el caso de las emergencias dentro de domicilios privados. “Hacemos muchos auxilios humanitarios en domicilios, tanto personas mayores como enfermas que no responden a familiares o conocidos”, señala un agente.

Bomberos intervienen en el rescate del bebé

Los Bomberos rescatan a un bebé dentro de un coche en A Coruña

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Otro tipo de auxilio son los desaparecidos inquietantes, normalmente menores que no regresan o adultos con ciertas enfermedades mentales. “Sobre todo gente mayor, con problemas como alzhéimer, que se despistan”, matizan desde el sindicato Jupol. A esto se añade los casos quizá más delicados, los intentos de suicidios o autolíticos, en la terminología oficial. “Últimamente, hay mucho chaval que manifiesta intenciones suicidas”, comenta un oficial.

14 julio 2012 portadaA Coruña.- Los bomberos rescatan a dos niñas atrapadas en un columpio en un parque en la plaza Elíptica de Los Rosales
Los servicios de emergencia liberan a una niña atrapada en un columpio
Quintana

Y por supuesto, también está el mar, que les da trabajo. “Personas que se acercan demasiado a la costa, el típico que cae en Punta Herminia”, comentan. Por supuesto, la mayor parte de los rescates en el mar lo hicieron los socorristas. El año pasado, en 23 ocasiones, lo que supone solo una pequeña parte de sus más de 720 intervenciones en los tres meses que están operativos, de julio a septiembre.

Pero un rescate no siempre acaba con final feliz, si la víctima está herida. De hecho, el 25% de los implicados en emergencias de Bomberos acaban falleciendo a pesar de sus esfuerzos.

CIFRAS
105 víctimas rescataron los Bomberos el año pasado, la mayoría de ellas en su propia casa y lo mismo ocurre con las actuaciones de Policía
306 aperturas forzadas de puertas realizaron los Bomberos el año pasado, pero solo en 49 ocasiones conllevaron una asistencia sanitaria
23 bañistas fueron rescatados el año pasado por el Servicio de Socorrismo durante la temporada de baño, que va de julio a septiembre
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