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A Coruña

A Coruña se prepara para un lunes muy caluroso: las temperaturas llegarán hasta los 27 grados

Omar Bello
Omar Bello
05/04/2026 17:14
Los arenales de la ciudad mostraron una imagen más propia de la primavera o inicios del verano
Numerosas personas disfrutan en la playa de un día de calor en A Coruña
Javier Alborés
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A Coruña vive una Semana Santa marcada por la estabilidad en el ámbito meteorológico. Los días soleados con el cielo completamente despejado y unas temperaturas suaves, por debajo de los veinte grados, han sido la tónica habitual en este periodo festivo. Sin embargo, la situación cambiará a partir de este lunes, festivo un numerosos municipios del área herculina.

Lo cierto es que las temperaturas se dispararán, con valores que alcanzarán los 27 grados, tal y como avanza MeteoGalicia. Eso sí, que haga más calor no implica que se trate de una situación estable. Si bien durante las primeras horas del día y en el inicio de la tarde de este lunes se mantendrá el ambiente soleado, a última hora de la tarde la situación cambiará. Aparecerán las nubes y hasta podría haber chubascos, con posibilidad de tormentas. 

A partir de ahí, tanto el martes como el miércoles las temperaturas regresarán a valores más parecidos a los de Semana Santa, con nubes y claros y máximas que se quedarán por debajo de los veinte grados y mínimas ligeramente inferiores a los diez. En ese contexto, podrían aparecer también las lluvias en determinados momentos.

Ya en el tramo final de la semana, especialmente el sábado y el domingo, las nubes irán ganando terreno y las precipitaciones irán en aumento. De hecho, el domingo se espera especialmente lluvioso y frío, con máximas que podrían no superar los once grados. 

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