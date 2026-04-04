La procesión de los Caladiños sale de la Orden Tercera Javier Alborés

Bajo un cielo azul, apenas salpicado de nubes, y con solo una brisa fría que agitó las capas de capas de los cofrades, la Orden Tercera celebró la que es una de sus procesiones más importantes de Semana Santa, la de Os Caladiños, como popularmente se conoce a la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. La imagen abandonó el templo, aún cubierto con los andamios de su rehabilitación, quince minutos después de las siete de la tarde, y en la plaza de Carlos I ya les esperaban casi 200 personas. Y todas, guardando silencio.

Con la lentitud que exigía el momento, el cruz de guía se situó a la cabeza del cortejo, seguido de los nazarenos, muchos de ellos niños de corta edad, los acólitos y el paso en el que portaban la imagen del siglo XVIII de la Virgen María. La banda militar de Nuestra Señora do Nordés de Ferrol, tocó el himno nacional, y pronto todo la comitiva comenzó a desfilar a paso lento ante la vista de los fieles y curiosos que se agolpaban en las zonas ajardinadas.

Nazareno durante la procesión de Os Caladiños Javier Alborés

Con la misma parsimonia, la procesión enfilo la calle de San Francisco hacia la plaza de Santo Domingo donde les esperaba más público, apostado en la zona ajardinada, más elevada. Cuando el cortejo llegó a l aplaza, se oyó repicar las campanas de Santo Domingo en saludo, poco después de que el cruce de guía torciera a la izquierda, hacia el corazón de la Ciudad Vieja. Al ritmo de la música, siguieron por la calle Santo Domingo y Zapatería.

Allí, donde se encuentra el cruce de la calle Damas, había más espacio donde congregarse, y docenas de personas más esperaban a la procesión, que llegó envuelta en un olor a incienso que la brisa empujaba hacia el público. Pero era más abajo, en la plaza de Azcárraga, donde se había reunido la mayoría del público, con sus teléfonos en la mano.

Tras atravesar la plaza, el cortejo tomó el camino de regreso al templo siguiendo la plaza de la Constitución, Príncipe y de nuevo Santo Domingo, antes de que Nuestra Señora de la soledad volviera al templo que es su casa, en un silencio en el que solo se escuchaba la música.