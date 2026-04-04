Siete empresas compiten por el primer prototipo flotante para monitorizar y evacuar energía en punta Langosteira

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

Siete empresas han mostrado su interés por participar en el desarrollo del primer prototipo flotante a nivel nacional para monitorizar el mar y evacuar la energía generada por las olas y las corrientes, que se localizará en el entorno de punta Langosteira (A Coruña).

Así lo ha informado este sábado la Consellería de Economía e Industria, que ha recordado Innomar es un proyecto de compra pública de innovación (CPI) promovido por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

El plazo para presentar solicitudes acabó el 23 de marzo y actualmente se están valorando las propuestas.

La previsión es que, una vez evaluada la documentación y las solvencias económica, financiera y técnica de las empresas, se seleccionen las más idóneas para participar en el diálogo competitivo.

Las empresas seleccionadas presentarán una propuesta inicial que será evaluada y valorada, y las que mejor se ajusten a las necesidades del proyecto podrán acceder a la fase final con la propuesta de solución perfilada.

El Puerto de A Coruña acomete actuaciones para impulsar el uso eficiente de energía Más información

Entre ellas se seleccionará aquella que finalmente va a desarrollar el contrato, cuya adjudicación está prevista para el mes de septiembre.

El proyecto Innomar consiste en un multiconector flotante sensorizado que permita la conexión de múltiples prototipos de generación eléctrica a partir de renovables marinas y la evacuación de la energía producida.

También servirá para monitorizar en tiempo real las condiciones atmosféricas y marinas como el viento, el oleaje, las corrientes y las mareas, así como factores ambientales y de biodiversidad.

El prototipo estará emplazado en la zona experimental de energías marinas de punta Langosteira, una infraestrutura para la validación de tecnologías marinas en condiciones reales y que está considerada como la segunda zona de este tipo con mayor concentración de energía de las olas, por detrás de la costa sur de Gales.

La solución que emergerá del proyecto posibilitará el autoconsumo en las áreas próximas, que en este caso podría ser el propio puerto de A Coruña o las áreas empresariales del entorno.

El presupuesto asciende a 5,7 millones de euros confinanciados en un 60 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).