Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Siete empresas compiten por el primer prototipo flotante para monitorizar y evacuar energía en punta Langosteira

Efe
04/04/2026 12:50
Vista del Puerto Exterior de Langosteira
Vista del Puerto Exterior de Langosteira
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Siete empresas han mostrado su interés por participar en el desarrollo del primer prototipo flotante a nivel nacional para monitorizar el mar y evacuar la energía generada por las olas y las corrientes, que se localizará en el entorno de punta Langosteira (A Coruña).

Así lo ha informado este sábado la Consellería de Economía e Industria, que ha recordado Innomar es un proyecto de compra pública de innovación (CPI) promovido por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

El plazo para presentar solicitudes acabó el 23 de marzo y actualmente se están valorando las propuestas.

La previsión es que, una vez evaluada la documentación y las solvencias económica, financiera y técnica de las empresas, se seleccionen las más idóneas para participar en el diálogo competitivo.

Las empresas seleccionadas presentarán una propuesta inicial que será evaluada y valorada, y las que mejor se ajusten a las necesidades del proyecto podrán acceder a la fase final con la propuesta de solución perfilada.

Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira

El Puerto de A Coruña acomete actuaciones para impulsar el uso eficiente de energía

Más información

Entre ellas se seleccionará aquella que finalmente va a desarrollar el contrato, cuya adjudicación está prevista para el mes de septiembre.

El proyecto Innomar consiste en un multiconector flotante sensorizado que permita la conexión de múltiples prototipos de generación eléctrica a partir de renovables marinas y la evacuación de la energía producida.

También servirá para monitorizar en tiempo real las condiciones atmosféricas y marinas como el viento, el oleaje, las corrientes y las mareas, así como factores ambientales y de biodiversidad.

El prototipo estará emplazado en la zona experimental de energías marinas de punta Langosteira, una infraestrutura para la validación de tecnologías marinas en condiciones reales y que está considerada como la segunda zona de este tipo con mayor concentración de energía de las olas, por detrás de la costa sur de Gales.

La solución que emergerá del proyecto posibilitará el autoconsumo en las áreas próximas, que en este caso podría ser el propio puerto de A Coruña o las áreas empresariales del entorno.

El presupuesto asciende a 5,7 millones de euros confinanciados en un 60 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

AME607. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/04/2026.- Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II
EFE
Acceso al muelle de Trasatlánticos, en una imagen de 2022

Hace 25 años | En marcha el dragado del muelle de Trasatlánticos
Eugenio Cobas
El ideal gallego

El metal gallego llama a convocar ya subastas y agilizar la eólica marina
EP
14 diciembre 2021A Coruña.- Los bomberos rescataron a un hombre que se había precipitado a las rocas al pie del Paseo Marítimo a la altura de la Domus tras resbalarse desde una altura de diez metros cuando recorria el sendero desde la playa de Matadero a la de As Amorosas

¿De qué necesitan los coruñeses que los rescaten?
Abel Peña