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A Coruña

Las torrijas de siempre hechas en casa y los huevos de Pascua más originales: A Coruña le hinca el diente a la Semana Santa

Omar Bello
Omar Bello
04/04/2026 16:23
Torrijas en Pastelería Lorbé
Torrijas en Pastelería Lorbé
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Con la Semana Santa, llega también el momento de disfrutar de diferentes delicias típicas de esta época. Y como casi siempre, la tradición suele imponerse, aunque siempre hay espacio para innovar. Así, las torrijas se consolidan como la principal referencia entre las preferencias de los coruñeses, pero ganan enteros los huevos de Pascua de chocolate con diferentes formas, como casas o animales. 

"Lo que más vendimos fueron las torrijas. Sin duda. Mucha gente prefiere llevarse el pan brioche para hacerlas después en casa", explica Iris, de la Panadería Lorbé, en Marcial de Adalid. "También es muy demandada nuestra especialidad, que es la larpeira, aunque eso es independiente del momento del año en el que estemos", explica. "Los huevos de Pascua también siguen presentes, con algún toque original como, por ejemplo, un pollito", añade.

Además, para el domingo siempre queda reservado uno de los postres más tradicionales: el roscón de Pascua. "Ya tenemos muchos encargos desde hace varios días", confirma Iris.

Huevos de Pascua en La Tahona
Huevos de Pascua en La Tahona
Bocija

Otro establecimiento en el que esta semana no paran de despachar productos propios de esta época es La Tahona, en la plaza de Lugo. "Las torrijas se las está llevando todo el mundo. Bueno, o el pan para hacerlas en casa, que es una opción que prefiere mucha gente", afirma Alba. "Los huevos de Pascua también los vendemos mucho, aunque suelen elegir los que sean más originales: que tengan un cerdito, un pingüino o forma de casa, por ejemplo", asegura mientras atiende a un nuevo cliente.

Ya sea con torrijas, huevos de Pascua o roscón, lo importante es que los coruñeses siguen disfrutando, un año más, de la parte más dulce de la Semana Santa.

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