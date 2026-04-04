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A Coruña

Juzgan a un hombre en A Coruña al que le enviaron un paquete con droga procedente de Países Bajos

Ep
04/04/2026 13:57
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
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LICEO-620X50

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge el miércoles 8 de abril, a partir de las 11.50 horas, el juicio contra un varón al que se le incautó un paquete a su nombre procedente de Países Bajos que contenía diferentes sustancias estupefacientes.

Según se recoge en el escrito de Fiscalía, el 26 de julio de 2023 los funcionarios de Vigilancia Aduanera en un centro logístico de Miranda de Ebro, en Burgos, localizaron en una inspección rutinaria un paquete procedente de Países Bajos que se dirigía a la atención del acusado para su recogida en un establecimiento de A Coruña.

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Al abrir el paquete, el personal público halló 2 gramos de f-dck-hci en forma de cristal (fluorodescloroketamina), 2,5 miligramos de bromazolam y dos blister con 10 pastillas con la leyenda Maxtc cuya composición y peso eran 4,68 gramos de 5.MAPB o sus isómeros (sustancia relacionada estructuralmente con el MDMA).

Todas estas sustancias, tal y como afirma el Ministerio Fiscal, las destinaba el acusado al tráfico ilícito, con un valor estimado en el mercado de 318,05 euros.

Por estos hechos, que se consideran constitutivos de un delito contra la salud pública, Fiscalía sostiene que procede imponer al varón una pena de cuatro años de prisión y una multa de 954 euros.

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