Hace 25 años | La lluvia causa pérdidas a los constructores de A Coruña

La lluvia afecta a la construcción de viviendas en A Coruña Quintana

El Ideal Gallego destacaba en su portada de hace 25 años que los temporales de lluvia habían provocado perdida de 19.000 millones de pesetas al conjunto de empresas constructoras e inmobiliarias de la provincia coruñesa. Por su parte, en 1976, era nombrado académico de la Real Academia de Jurisprudencia al magistrado Ramón Carballal Pernas. También se hacía eco el diario del accidente de tráfico registrado a la altura de As Xubias en el que murió una persona, mientras otras tres resultaban heridas. Hace 75 años se informaba del salvamento de la tripulación del barco ‘Montefaro’, siniestrado en la zona de O Pedrido. Asimismo, hace un siglo la noticia era el regreso de 160 soldados destinados en África.

Miércoles, 4 de abril de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La lluvia causa pérdidas a los constructores

La red de alcantarillado no sólo tragó el agua caída durante los últimos seis meses sino que también se llevó consigo 19.000 millones, tantos como perdieron los constructores coruñeses en ese período por culpa del temporal. La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) hace ahora balance del último trimestre del 2000 y del primero del 2001 y éste no puede ser más negativo: los daños en el material, así como las indemnizaciones por retrasos en la entrega de proyectos y el coste de personal que no pudieron trabajar por el mal tiempo se traducen en unas pérdidas que siendo astronómicas apenas representan el cinco por ciento de la facturación del sector. El sindicato Comisiones Obreras anunció que presentará una denuncia por la vía penal contra el presidente del comité de empresa de la Fábrica de Armas de A Coruña, Roberto Teijido. El sindicalista de UGT comparó a CCOO con ETA.

Domingo, 4 de abril de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Ramón Carballal, nuevo académico de Legislación

En la sala primera de la AudienciaTerritorial tuvo lugar en la tarde del día 2 la toma de posesión del magistrado de la misma don Ramón Carballal Pernas, como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El acto estuvo presidido por el presidente de la citada academia, don Manuel Iglesias Corral, que estaba acompañado por el presidente de la Audiencia, don José de la Torre Ruiz; el fiscal jefe, don Eduardo Monzón de Aragón; el alcalde de La Coruña, don José Manuel Liaño Flores; el vicepresidente de la Diputación, don Manuel Fraga Solar; el auditor don Sergio Peñamaría de Llano, en representación del capitán general de la VIII Región Militar, y diversos cargos de la Academia. Un muerto y cuatro heridos, tres de ellos graves, se registraron en un accidente de tráfico ocurrido ayer en Las Jubias. El suceso ocurrió a las siete y cuarto en el kilómetro 602 entre las dos residencias sanitarias.

Miércoles, 4 de abril de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Salvan a la tripulación de un barco en El Pedrido

Entre las seis y las siete y media de la mañana quedaron terminados los trabajos de salvamento de los ocho hombres que tripulaban el buque ‘Montefaro’, que a eso de las dos de la madrugada de ayer había embarrancado en los bajos del Pedrido, mar afuera de la Peña de las Ánimas, en la entrada del puerto coruñés. En la Delegación Provincial de Sindicatos se ha recibido un telegrama de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo en el que comunica haberse acordado una subvención de 1.400.000 pesetas para indemnizar a los trabajadores de la fábrica de calzados ‘Senra’ como consecuencia del cierre de la expresada fábrica. Hoy, a las ocho de la noche y en los salones de la Asociación de Artistas se celebrará la inauguración oficial de la exposición de paisajes del veterano pintor don Felipe Bello Piñeiro.

Domingo, 4 de abril de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Regreso de 160 soldados del frente de Alhucemas

En el tren correo de ayer llegaron a esta capital procedentes de Alhucemas 160 soldados de las fuerzas de Isabel la Católica, número 54, que operan en África, pertenecientes al reemplazo del 23 y que por lo tanto ya vienen licenciados. En la estación esperaban a los expedicionarios los jefes y oficiales del regimiento y la música del mismo que recibió a los soldados licenciados con alegres pasodobles, acompañándolos después tocando hasta el cuartel. Hoy marcharán la mayor parte para sus casas. El gobernador civil señor Llosas, en virtud de la denuncia publicada por la prensa local, sobre supuestos malos tratos de obra a un detenido por un guardia de Seguridad, ha ordenado se abra un expediente de información para depurar lo ocurrido y proceder de inmediato a lo que haya lugar.