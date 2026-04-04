'Feria de Libros Tarados' en A Coruña: descatalogados, restos de stock y con imperfecciones estéticas

Butacas de los cines Chaplin en la librería Galgo Azul, que acogerá la feria Pedro Puig

Galgo Azul Espazo Cultural acogerá este sábado 11 de abril la primera 'Feria de Libros Tarados' de A Coruña. Será un evento que pondrá en valor ejemplares descatalogados, restos de stock y libros con pequeñas imperfecciones estéticas, que en algunos casos cuentan con descuento de más del 40% sobre su precio original. Gracias al trabajo articulado con editoriales gallegas y del resto del Estado, este evento con un título provocador y lleno de ironía, invita a la comunidad lectora a acercarse a los libros más allá de su apariencia.

Lejos de perder su esencia, los libros con taras —con marcas en cubierta, dobleces, ligeros errores de impresión o bien descatalogados— mantienen intacto su contenido literario y pedagógico. Por ello, esta primera 'Feria de Libros Tarados' en la ciudad de A Coruña propone una mirada alternativa hacia el consumo cultural, donde lo imperfecto también tiene cabida.

Feira de libros tarados no Galgo Azul

El encuentro se celebrará en la librería Galgo Azul, un espacio cultural del barrio de Agra do Orzán (avenida da Gramela 16) que se consolida como un referente en literatura infantil y juvenil. El evento está organizado en conjunto con las editoriales Coco Books, Cumio, Ekaré, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo. Todas ellas participarán con un centenar de títulos en libro ilustrado, novela gráfica, cuento y narrativa que podrán comprarse a un precio rebajado, a partir de 5 euros.

Reportaxe | Galgo Azul, un espazo cultural para ‘facer barrio’ na Agra Más información

Para ayudar a potenciales clientes, el evento implementa un sistema de pegatinas de colores que indica el precio de cada ejemplar. Este método, sencillo y eficaz, transforma la experiencia de compra en una exploración dinámica, donde el visitante puede recorrer mesas y estantes en busca de hallazgos inesperados.

La cita tendrá lugar el fin de semana posterior a Semana Santa, el sábado 11 de abril de 10.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas, con entrada libre y gratuita. Mediante esta propuesta, no sólo se dará una segunda vida a libros con pequeñas taras, evitando su destrucción, sino que se fomentarán prácticas de consumo responsable en el ámbito editorial y entre la comunidad lectora de todas las edades, incluidas las bibliotecas escolares o de centros socioculturales de la ciudad.