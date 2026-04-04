Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

'Feria de Libros Tarados' en A Coruña: descatalogados, restos de stock y con imperfecciones estéticas

Redacción
04/04/2026 13:29
Butacas de los cines Chaplin en la librería Galgo Azul
Butacas de los cines Chaplin en la librería Galgo Azul, que acogerá la feria
Pedro Puig
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Galgo Azul Espazo Cultural acogerá este sábado 11 de abril la primera 'Feria de Libros Tarados' de A Coruña. Será un evento que pondrá en valor ejemplares descatalogados, restos de stock y libros con pequeñas imperfecciones estéticas, que en algunos casos cuentan con descuento de más del 40% sobre su precio original. Gracias al trabajo articulado con editoriales gallegas y del resto del Estado, este evento con un título provocador y lleno de ironía, invita a la comunidad lectora a acercarse a los libros más allá de su apariencia.

Lejos de perder su esencia, los libros con taras —con marcas en cubierta, dobleces, ligeros errores de impresión o bien descatalogados— mantienen intacto su contenido literario y pedagógico. Por ello, esta primera 'Feria de Libros Tarados' en la ciudad de A Coruña propone una mirada alternativa hacia el consumo cultural, donde lo imperfecto también tiene cabida.

Feira de libros tarados no Galgo Azul
Feira de libros tarados no Galgo Azul

El encuentro se celebrará en la librería Galgo Azul, un espacio cultural del barrio de Agra do Orzán (avenida da Gramela 16) que se consolida como un referente en literatura infantil y juvenil. El evento está organizado en conjunto con las editoriales Coco Books, Cumio, Ekaré, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo. Todas ellas participarán con un centenar de títulos en libro ilustrado, novela gráfica, cuento y narrativa que podrán comprarse a un precio rebajado, a partir de 5 euros.

Reportaxe | Galgo Azul, un espazo cultural para ‘facer barrio’ na Agra

Más información

Para ayudar a potenciales clientes, el evento implementa un sistema de pegatinas de colores que indica el precio de cada ejemplar. Este método, sencillo y eficaz, transforma la experiencia de compra en una exploración dinámica, donde el visitante puede recorrer mesas y estantes en busca de hallazgos inesperados.

La cita tendrá lugar el fin de semana posterior a Semana Santa, el sábado 11 de abril de 10.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas, con entrada libre y gratuita. Mediante esta propuesta, no sólo se dará una segunda vida a libros con pequeñas taras, evitando su destrucción, sino que se fomentarán prácticas de consumo responsable en el ámbito editorial y entre la comunidad lectora de todas las edades, incluidas las bibliotecas escolares o de centros socioculturales de la ciudad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

AME607. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/04/2026.- Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II
EFE
Acceso al muelle de Trasatlánticos, en una imagen de 2022

Hace 25 años | En marcha el dragado del muelle de Trasatlánticos
Eugenio Cobas
El ideal gallego

El metal gallego llama a convocar ya subastas y agilizar la eólica marina
EP
14 diciembre 2021A Coruña.- Los bomberos rescataron a un hombre que se había precipitado a las rocas al pie del Paseo Marítimo a la altura de la Domus tras resbalarse desde una altura de diez metros cuando recorria el sendero desde la playa de Matadero a la de As Amorosas

¿De qué necesitan los coruñeses que los rescaten?
Abel Peña