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A Coruña

El viaje de récord de Diego González Rivas: 12 horas en Perú para operar a dos pacientes

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/04/2026 12:31
Diego González Rivas, durante una de sus operaciones en Perú
Diego González Rivas, a la derecha, durante una de sus operaciones en Perú
Diego González Rivas (X)
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La vida del doctor Diego González Rivas es una constante contrarreloj, no solo por la gravedad de los casos que trata -que precisan de atención inmediata- sino también porque al tener que viajar por todo el mundo debe estar pendiente del transporte y de moverse con velocidad.

Diego González Rivas muestra una operación en China

El caso casi imposible de Diego González Rivas

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Así ha ocurrido también esta Semana Santa, en la que el médico coruñés no ha descansado. Este Viernes Santo compartía a través de sus redes sociales sus últimas intervenciones. Fueron en Perú, país en el que solo estuvo durante doce horas pero en las que le dio tiempo a operar a dos pacientes.

"Visita fugaz a Lima para operar a dos pacientes con tumores complejos tras quimioterapia e Inmunoterapia (dos lobectomías con linfadenectomia radical). Menos de 12 horas en el país y vuelta a casa con lo cual no doy tiempo ni para tener jet lag", explica el doctor González Rivas. 

Porque el médico coruñés se ponía entonces de camino a España después de unas semanas en las que pasó por hospitales de China o Rumanía y en las que incluso le dio tiempo a recibir el reconocimiento de Embajador Honorario de la Marca España de manos del rey Felipe, aunque para ello tuvo que mandar a sus padres como enviados especiales, ya que él estaba dando un curso en la localidad china de Guangzhou.

Diego González Rivas agradece el reconocimiento

El rey nombra a Diego González Rivas embajador honorario de la Marca España

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