El viaje de récord de Diego González Rivas: 12 horas en Perú para operar a dos pacientes

Diego González Rivas, a la derecha, durante una de sus operaciones en Perú Diego González Rivas (X)

La vida del doctor Diego González Rivas es una constante contrarreloj, no solo por la gravedad de los casos que trata -que precisan de atención inmediata- sino también porque al tener que viajar por todo el mundo debe estar pendiente del transporte y de moverse con velocidad.

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Así ha ocurrido también esta Semana Santa, en la que el médico coruñés no ha descansado. Este Viernes Santo compartía a través de sus redes sociales sus últimas intervenciones. Fueron en Perú, país en el que solo estuvo durante doce horas pero en las que le dio tiempo a operar a dos pacientes.

"Visita fugaz a Lima para operar a dos pacientes con tumores complejos tras quimioterapia e Inmunoterapia (dos lobectomías con linfadenectomia radical). Menos de 12 horas en el país y vuelta a casa con lo cual no doy tiempo ni para tener jet lag", explica el doctor González Rivas.

Porque el médico coruñés se ponía entonces de camino a España después de unas semanas en las que pasó por hospitales de China o Rumanía y en las que incluso le dio tiempo a recibir el reconocimiento de Embajador Honorario de la Marca España de manos del rey Felipe, aunque para ello tuvo que mandar a sus padres como enviados especiales, ya que él estaba dando un curso en la localidad china de Guangzhou.