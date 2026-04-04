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A Coruña

El Sector 7 Recinto Ferial se estrena en el recorrido de la Carrera Popular Matogrande-Xuxán

Redacción
04/04/2026 12:43
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El Ayuntamiento de A Coruña incorporará en esta edición la Carrera Popular Matogrande-Xuxán un nuevo tramo por el Sector 7 Recinto Ferial, que pasa a formar parte  del recorrido de la prueba por su continuidad geográfica e integración con el entorno de Xuxán, Matogrande y el campus de la UDC. 

La carrera, que se celebrará el próximo 12 de abril, alcanza su décima edición consolidada como una de las pruebas de referencia del calendario deportivo popular de la ciudad. 

El circuito absoluto mantendrá un trazado de alrededor de 6,5 kilómetros, mientras que las categorías de base contarán con recorridos adaptados a las distintas edades.

Además, la prueba vuelve a discurrir por el entorno de la Universidad de A Coruña (UDC), uno de los puntos habituales del recorrido y "que refuerza el carácter urbano e integrador de la carrera". 

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La incorporación del Recinto Ferial permite ampliar y enriquecer el trazado en un espacio que ya viene acogiendo actividad deportiva municipal, como las sesiones de yoga incluidas en el programa Coruña en forma desde el pasado año, reforzando así el uso deportivo y ciudadano de esta zona en desarrollo, explican fuentes municipales.

A día de hoy, la carrera cuenta ya con 1.162 personas inscritas, un dato que confirma la buena acogida de la prueba. El plazo de inscripción continúa abierto hasta este domingo 5 de abril, por el que las personas interesadas aún pueden formalizar su participación a través de los canales habilitados por el circuito Coruña Corre.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que “esta edición supone un paso más en la evolución de la carrera, con un recorrido más completo y conectado con la realidad urbana de la ciudad”. En este sentido, señaló que siguen "trabajando para mejorar progresivamente las pruebas del circuito Coruña Corre, adaptándolas al crecimiento de los barrios e incorporando nuevos espacios que ya forman parte de la vida diaria del paisaje”.

La Carrera Popular Matogrande-Xuxán forma parte del circuito Coruña Corre, una iniciativa municipal que promueve la práctica deportiva de base y la participación ciudadana a través de   pruebas en los distintos barrios.

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