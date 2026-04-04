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A Coruña

El PP acusa a Inés Rey de tratar de forma desigual a los barrios: "Forja vanguardista en San Andrés y listones de madera en Os Mallos"

Redacción
04/04/2026 11:21
Vallas en la calle Santander de Os Mallos
Vallas en la calle Santander de Os Mallos
Quintana
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El PP de A Coruña ha presentado una pregunta oral para el Pleno del día 9 de abril para conocer por qué la alcaldesa, Inés Rey, no trata por igual a todos los barrios de la ciudad.

"La diferencia de trato por parte de la alcaldesa entre el centro y los barrios ya no solo se mide en inversión, sino en su mobiliario urbano. En San Andrés, las zonas ajardinadas han sido blindadas con estructuras de forja de estética vanguardista. En la calle Santander en Os Mallos los parterres se han rodeado de listones de madera, con una estética que recuerda a un cercado de obra",  critican los populares.

Vallas en San Andrés.JPG

San Andrés protege con vallas sus parterres frente a los pisotones

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La formación que lidera Miguel Lorenzo asegura que “para Inés Rey hay barrios de primera y de segunda. En San Andrés ha instalado unos elementos de forja no estaban contemplados para proteger las zonas ajardinadas y en la calle Santander las protege con elementos en madera que han provocado las quejas de muchos vecinos".

Vallas en la calle Santander de Os Mallos

El Ayuntamiento valla Os Mallos

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Recuerdan, además, que la alcaldesa y su Gobierno local “han dejado sin ejecutar 400 millones de euros en los barrios desde su llegada al Ayuntamiento de los que más de cien han sido en 2025, por mucho que intente disimular anunciando un plan de barrios que luego no ejecuta, ni siquiera es capaz de arreglar los baches en las aceras y en los pavimentos de las calles”, señala Lorenzo.

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