Desperfectos en la plaza de las Bárbaras de la Ciudad Vieja Quintana

La concejala del BNG en A Coruña y confirmada candidata del partido a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, Avia Veira, ha registrado varias preguntas por escrito al Ayuntamiento para denunciar las "desfeitas" que el tránsito "de vehículos pesados está a provocar no lousado da Cidade Vella -e singularmente na praza das Bárbaras".

Según aseguran fuentes del Bloque, esta circunstancia ya ha sido denunciada por los vecinos, que mostraron su disgusto tras la aparición de un pivote roto en la plaza: primero se vio al lado de un árbol y dos semanas después apareció en otro punto del espacio público.

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"Cómpre que o Goberno Local tome medidas para controlar o tránsito de vehículos pesados nunha das áreas da nosa cidade que merecen maior protección", demandan desde el BNG.

“Ten o Goberno municipal algún plan para mellorar o lousado da Cidade Vella e garantir así a mobilidade peonil segura?”, pregunta Veira, quien también se interesa por saber "se o Executivo coruñés vai investigar quen causou os danos na praza das Bárbaras e se, unha vez identificada a autoría, vai esixir que a persoa ou as persoas responsábeis se fagan cargo da reparación".