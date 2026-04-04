Así cambiará la intermodal de A Coruña la vida de todo un barrio

La directiva de la asociación vecinal de la avenida del Ferrocarril, con Alejandra González a la cabeza (izquierda), posa para El Ideal Gallego German Barreiros

Guarda el refranero popular un buen puñado de expresiones relacionadas con el ámbito ferroviario para medir el éxito o el fracaso del día a día, o simplemente para calificar la apariencia de algo. El más apropiado para los vecinos de la avenida del Ferrocarril, una de las últimas zonas en unirse al movimiento asociativo, la más ajustada tiene que ver con eso de no perder el tren. Es cuestión de meses que el entorno en el que llevan años viviendo cambie para siempre. Y así es lo que esperan encontrarse, lo que creen que queda por mejorar y de qué manera afectará a su día a día la llegada de la intermodal.

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También es cuestión de meses, en principio, que la estación que integra buses y trenes sea una realidad. Sin embargo, las inversiones no se han hecho esperar y, tal y como adelantó El Ideal Gallego, son ya tres los nuevos negocios que, o bien están en marcha, o llegarán al abrigo de esa nueva realidad: Hora Punta, Intermodal y Jamonería La Encima. Dos espacios de cafés y desayunos y otro también pensado para llenar el estómago de los viajeros.

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Ese es el lado positivo de la historia ante el que se frotan la mano los residentes. “Las obras van viento en popa y la revalorización de la zona es evidente; hemos visto alguna foto y el resultado será increíble”, confiesa Alejandra González, presidenta de la asociación vecinal. “Se empieza a notar más actividad en todos los sentidos, le va a dar vida a la zona y el éxito de los negocios está asegurado. Todo eso, al lado de una estación súper moderna, es fundamental”, añade la residente.

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Al igual que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un gran crecimiento también implica que las infraestructuras sean acordes. Y que en la zona y su entorno empiece a darse un tránsito de centenares o miles de personas hace que los que allí pernoctan tiemblen con la idea de dónde van a aparcar sus coches. Una de las ideas que han propuesto al Ayuntamiento pasa por el acondicionamiento de la antigua nave de Conde Medín, tapiada desde hace casi cinco años, como parking. “Necesitamos aparcamientos como sea, y hemos pedido que nos abran Conde Medín, pero todavía no nos lo han resuelto. Nos da igual que sea cobrando, pero necesitamos que se abra inmediatamente”, reivindican. Por otra parte, también se muestran muy críticos con cierto perfil de viajeros a los que califican de “insolidarios”. “Otro de los graves problemas es que la gente que se va toda a Santiago por un largo periodo de tiempo deja el coche ahí toda la semana”, recuerdan.

Ayuntamiento

También rompen una lanza a favor del Ayuntamiento, al que solamente piden un pequeño esfuerzo en pequeños detalles. “Estamos soportando el tránsito de maquinaria pesada y de autobuses, pero en cuanto hay un bache y llamamos vienen a repararlo. Lo que sí nos gustaría es que se arreglen los pasos de peatones, que ya están muy desgastados, y nos pongan más papeleras”, comenta González.

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Y no se olvida la asociación vecinal de la avenida del Ferrocarril de dar un tirón de orejas a los taxis y sus movimientos en la estación provisional. “Las colas cada vez que llega un tren son el día a día”, asumen. “No quiero parecer mala, pero creemos que muchas veces son los taxistas los que provocan esa cola a la hora de tomar los giros de manera irregular; pediría que la cámara que está entre la intermodal y la avenida del Ferrocarril se pusiera a funcionar, porque es un giro que está prohibido de tres maneras diferentes”, finaliza Alejandra González, máxima representante del colectivo vecinal.

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Cuando, en enero de 2025, la asociación finalmente fue dada de alta, Alejandra Fernández decía: “Llevábamos como unos 15 años denunciando que esta zona estaba desvinculada de todo, no tenía asociación de vecinos. Estábamos en medio de la nada y decidimos unir también San Cristóbal das Viñas, porque otro pueblecito sin cobertura”. Hoy, la realidad es muy distinta.