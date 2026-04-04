A Coruña abrirá su Semana do Cinema Galego con 'Sirat', candidata a los Oscar y multipremiada en los Goya

Una de las sesiones de la última edición de la Semana do Cinema Galego

A Coruña se prepara para su VII Semana del Cine Galego, la gran celebración cinematográfica no competitiva que exhibe lo más destacado de la producción audiovisual gallega reciente. A lo largo de cuatro jornadas, del 7 al 10 de abril, el público coruñés podrá disfrutar de ocho películas en sesiones gratuitas en el Teatro Colón y en la Domus.

La programación está compuesta por los largometrajes finalistas de los Premios Mestre Mateo en las categorías de mejor largometraje de ficción y mejor documental, convirtiendo la muestra en un escaparate privilegiado del mejor cine gallego del último año.

Las proyecciones estarán acompañadas por presentaciones de los equipos de los filmes, que introducirán las obras y conversarán con el público, convirtiendo cada sesión en un espacio de encuentro con el cine gallego contemporáneo.

La VII Semana del Cine Gallego echará a andar este martes 7 de abril en el Teatro Colón con la proyección de ‘Sirât’, de Oliver Laxe, a las 19.00 horas. El film, hito histórico del audiovisual gallego al ser finalista a los Premios Oscar y multipremiado en los Goya consiguió el Premio Mestre Mateo el Mejor Largometraje.

Sesiones gratuitas de 'Antes de nós' o 'Sirat': así será la Semana do Cinema Galego en A Coruña Más información

La jornada se completará a las 21.00 horas con ‘As liñas discontinuas’, de Anxos Fazáns, una historia sobre el encuentro inesperado entre dos personas en momentos vitales muy distintos que transformará sus vidas.

El miércoles 8 de abril, también en el Teatro Colón, será el turno de ‘San Simón’ (19.00 horas), de Miguel Ángel Delgado, que recupera la memoria de la isla convertida en campo de concentración durante el franquismo. A las 21.00 horas se proyectará ‘Antes de nós’, de Ángeles Huerta, un retrato íntimo de Castelao y Virxinia a través de dos momentos clave de sus vidas, marcado por la pérdida y la reconstrucción del vínculo.

La programación se trasladará a la Domus el jueves 9 de abril, donde se podrá ver ‘Deuses de Pedra ’ (19.00 horas), de Iván Castiñeiras, una historia de crecimiento situada en una escuela rural en la frontera entre Galicia y Portugal. A las 21.00 horas será el turno de ‘Ao son da nova regueifa’, de Manolo Maseda y Saúl Rivas, un documental que recorre Galicia para explorar la evolución contemporánea de la disputa dialéctica improvisada, entre tradición y modernidad.

El viernes 10 de abril, también en la Domus, la jornada comenzará con ‘O silencio herdado’ (19.00 horas), de Lucía Dapena González, una pieza íntima sobre la memoria, los silencios familiares y la dificultad de nombrar al pasado. Cerrará la programación ‘360 curvas’ (21.00 horas), de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández, y Premio Mestre Mateo la Mejor Documental.

Un total de ocho filmes repartidos en cuatro días que ofrecen una amplia panorámica de la creación audiovisual gallega actual, tanto en la ficción como en el documental, con propuestas que abordan cuestiones como la memoria histórica, la identidad, el rural o las transformaciones sociales.