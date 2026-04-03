El Entierro y el Santísimo Cristo del Amor comparten devoción este Viernes Santo

Paso del Cristo Yacente en la procesión del Santo Entierro M.J.P.

Los tambores y el incienso que anuncian la procesión fueron recibidos este Viernes Santo por cientos de coruñeses que repartieron su devoción entre la Ciudad Vieja y Cuatro Caminos. El tiempo permitió que, este año sí, los dos recorridos se llevasen a cabo, por momentos, de forma simultánea.

La procesión del Santo Entierro, presidida por el arzobispo de la archidiócesis de Santiago, don Francisco José Prieto Fernández, salió de la plaza de Carlos I poco después de las siete de la tarde con el Santísimo Cristo Yacente, Nuestro Padre Jesús Nazareno del Perdón y Nuestra Señora de la Soledad a hombros de los braceros. En O Parrote la aguardaban los primeros fieles, los más numerosos, a los que se sumaron los que asistieron en María Pita al encuentro de cofradías que se celebró en la plaza antes de continuar el recorrido por el casco histórico.

El Santísimo Cristo del Amor, este Viernes Santo M.J.P.

Pasadas las ocho, la atención se trasladaba a la parroquia de Fátima, de donde partía la procesión del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias. Muchos la esperaban desde el inicio para, una vez enfilada la avenida de Oza, unirse a ella detrás de los dos pasos que le dan nombre.

Paso de Nuestra Señora de las Angustias, en la avenida de Oza M.J.P.

Una de las dos únicas procesiones que se celebran fuera de la Cuidad Vieja -la otra es la de la Borriquilla del Domingo de Ramos- ha ido sumando devotos a lo largo de los años hasta tal punto que la comitiva de vecinos que acompañaba a las imágenes era más amplia que la que formaban los propios cofrades.

Una devoción que también se espera la tarde de este Sábado Santo, en el que Nuestra Señora de la Soledad volverá a recorrer las calles de la Ciudad Vieja en la procesión de los Caladiños a partir de las siete de la tarde.