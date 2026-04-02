La puesta de sol de moda en A Coruña se ‘toma’ con plan de tapeo y cañas

Varias personas disfrutan de unas cervezas mientras contemplan la puesta de sol la plaza de la Domus Patricia G. Fraga

Quién le iba a decir a Universo y María del Carmen Sisto en 1974 que, más de medio siglo después, aquella pequeña esquina del barrio obrero de Monte Alto se convertiría en parada obligada para una cosa llamada influencers. El Uni, uno de esos establecimientos que conoce cualquier coruñés con un poco de calle y hostelería a sus espaldas, es prácticamente un ‘must’ de las guías alternativas de la ciudad. Sería injusto no poner en valor su cocina, casera, económica y abundante, pero la ubicación y los nuevos usos, manías y obligaciones sociales han sido todo un soplo de aire fresco para el negocio.

La curiosidad por el eclipse satura la línea telefónica de la Casa de las Ciencias Más información

Ubicado al final de la calle Villa de Carral, justo detrás de la Domus, puede considerarse uno de los balcones atlánticos más privilegiados. A pesar de que el Uni no tiene terraza como tal, su legión de fieles ha conquistado la plaza de la Domus situada justo enfrente. Se trata de un espacio que permite contemplar y perderse en las vistas de la bahía coruñesa durante horas, aunque existe un momento casi sagrado, en el que encontrar sitio obliga a colas dignas de los turistas que visitan la Fontana di Trevi: la puesta de sol. Si bien cuenta la leyenda que Alejandro Sanz se enamoró en su día de las puestas de sol en O Portiño, las del Uni y su terraza oficiosa son una de las postales virtuales de A Coruña en la actualidad. Y eso ha repercutido, evidentemente, en el volumen de trabajo del local de comidas tradicional.

Todo al rosa: A Coruña se despide del horario de verano con un atardecer de película Más información

Para empezar, el Uni no reserva mesas, así que los que deseen el combo puesta de sol+cena deben organizar sus planes con una antelación de turista. Además, la propiedad, en vista de la creciente demanda de pedidos líquidos y sólidos, ha habilitado un espacio al principio de la barra, justo a la altura de la puerta de entrada, para recoger comida y bebida.

Roban una caja registradora y la tiran por las escaleras de la Domus Más información

Existen muchas formas de vivir las puestas de sol desde el balcón de la Domus/Uni, aunque dictan el ‘dress code’ oficioso que la foto estándar debe ser con una Estrella Galicia en la mano y una mirada perdida en la lontananza. Eso sí, para muchos la experiencia va mucho más allá de ese momento trascendental y provocador de likes y convierten la foto en una excusa para pasar toda la tarde a caballo entre el museo y el servicio de despacho de bebidas para llevar. Aunque realmente nunca se van del todo del local.

Perfil de público

Adrián, Alfonso y Jaime son tres amigos que en verano han visto más puestas de sol que la Torre de Hércules. Ellos dicen que ‘pasan’ de eso de las redes sociales, aunque confiesan que alguna historia ha caído. Habían convertido el espacio en su particular rincón secreto para las charlas de viernes y sábado, aunque ahora se han visto ‘invadidos’ por otros intereses. “Es el sitio perfecto para que pasen las horas volando con tus colegas, una estrella y mientras arreglas el mundo”, confiesa uno de ellos. Eso sí, ahora de lo que se trata es de encontrar sitio.

Las actuales obras en el Paseo Marítimo dejarán solo 760 metros de raíles sin arrancar o soterrar Más información

El pasado miércoles, en una de las primeras jornadas de pleno sol de la primavera, alrededor de un centenar de personas se juntaron para despedir a Lorenzo, quien por otra parte se hizo el remolón durante buena parte del invierno. Algunos, incluso, se llevaron sus sillas desde la playa y plantaron durante un par de horas una especie de campamento base. El menú oficioso volvió a ser Estrella Galicia y tortilla del Uni, un combo que se despacha a velocidad de vértigo y que, en días de buen tiempo, obliga a la casa a hacer previsión de servicio.

De momento, los coruñeses ganan por goleada respecto a los turistas, que aún se van a sitios más tradicionales para contemplar la bahía en uno de los mejores momentos posibles. Además, el perfil de público se sitúa en pandillas de entre 25 y 45 años, mixtas, y que llegan como desconocidos y acaban interactuando entre ellas. De hecho, los programadores de la Domus podrían tomar nota y considerarlo como un experimento social más de la muestra del museo.