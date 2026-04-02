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A Coruña

La camisa perfecta para salir de marcha en A Coruña sí existe

La pintora Laura Doldán ha creado un diseño que incluye los nuevos establecimientos de la calle San Juan

Guillermo Parga
Guillermo Parga
02/04/2026 17:23
Aníbal Rodríguez posa en regalarte con la camiseta inspirada en su tatuaje de la calle San Juan
Aníbal Rodríguez posa en regalarte con la camiseta inspirada en su tatuaje de la calle San Juan
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Define la Real Academia Española a los domingueros como “aquellos que solo salen a divertirse los domingos y festivos”. Podría decirse que la institución encargada de velar por el buen uso del castellano ha clavado en este caso a buena parte de un público adulto que, en A Coruña, elige mayormente la calle San Juan como destino y punto de retirada antes de llegar a la madrugada. Esa comunidad de fieles y habituales ya tienen una indumentaria en su honor, ya que la pintora y empresaria Laura Doldán ha querido hacerles un homenaje con un diseño único y personalizado en su tienda Regalarte de la Dársena.

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La idea nació a raíz de un artículo de El Ideal Gallego en el que Aníbal Rodríguez relataba el porqué de su amor incondicional a una calle que le cambió la vida, y que finalmente decidió grabarse en tinta en su brazo. “Leí el artículo y se me ocurrió hacer una camisa con los locales de la calle San Juan”, indica Doldán, que entregó su primera creación al también presidente de los vecinos de O Ventorrillo. “Está hecha con una pintura para pañuelos de seda sobre algodón, que crea un efecto acuarela”, añade.

Detalles de la camisa de la calle San Juan
Detalles de la camisa de la calle San Juan
Cedida

Cómo es

La parte delantera de la camisa incluye el nombre de la ‘rúa San Xoán’, además de la silueta de un cantante que representa al propio Aníbal Rodríguez, en una foto que en su día tomó Diego Suevos. Todo muy personal, pero también en este caso el propio representante vecinal podría ser la metáfora del cliente tipo de la calle San Juan. “Es algo alucinante y todo un orgullo”, indica el homenajeado, que relata así cómo surgió todo: “Me dijo que tenía una idea que me iba a encantar y llevé la camisa. Me fui una hora y media y me encontré con esto”.

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Lo verdaderamente impactante es la zona de la espalda, donde se recorren los nueve establecimientos que un asiduo se conoce como si fuera la alineación del Dépor campeón de Liga: Compinche, Huevito, Malder’s, Costela, Eche o que hai, Furancho, San Xoán, Cesuras y El Ama. De hecho, si Santiago tuvo en su día el París-Dakar, algunas voces ya sugieren hacer un Compinche-Ama como ruta alternativa. “Se puede intentar”, subraya Aníbal.

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Todos aquellos que estén interesados en hacerse con una de las camisas de la calle San Juan pueden solicitarlo en la tienda Regalarte, la de Laura Doldán. “Va a quedar como diseño para vender”, advierte Aníbal Rodríguez, que cifra en unos 50 euros el hacerse con esa prenda única y manufacturada. La autora también está abierta a otros diseños personalizados. 

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