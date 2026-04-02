La calle San Juan de A Coruña recupera uno de sus bares más queridos

Mónica Fuentes, en el Costela acondicionado para un evento Quintana

No hace falta parafrasear continuamente a Sabina para saber los riesgos de regresar al lugar donde en su día todo fue idílico, en el que se halló la felicidad. En este caso, lo era de la propiedad y los clientes, por lo que el paréntesis en el ciclo del Costela District en la calle San Juan había dejado un vacío de esos difíciles de llenar. A pesar de que muchas veces se parece que el espacio lo sostiene una infraestructura mucho más grande, el cierre del local situado en el número 29 había dejado en solamente ocho la nómina de bares en la capital del domingueo. Y se le echaba tanto de menos que Mónica Fuentes, su propietaria, ha decidido volver.

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La empresaria, que había llegado a la San Juan en 2020, decidió empezar una aventura profesional en la calle Torreiro. Fueron seis meses en los que no dejaba de escuchar peticiones de regreso. “Fui de las primeras en abrir y la última en reabrir”, bromea. “Es cierto que la calle ha perdió muchísimo, pero confío en que se resurja. Las protestas de los vecinos después de la pandemia afectaron mucho”, añade.

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El nuevo ciclo del Costela District variará ligeramente y aumentará lo que puede denominarse como su público objetivo. “Siempre había tenido música en directo y la mayoría de los cantantes que ahora triunfan empezaron conmigo, pero ahora estoy más centrada en los cumpleaños y ya tengo mi clientela de habituales”, subraya. “Hacemos celebraciones para adolescentes y adultos, además de para aquellos que me siguieron de la calle san Juan a Torreiro; que me llamen cuando estoy cerrada y yo les abro”, promete. “Aquellos a los que nadie les reserva, como pueden ser los más chavales, les hago un pequeño reservado, como si fuera un pub, con sus luces y todo”, prosigue una retornada que ya ha recibido múltiples muestras de cariño y agradecimiento por su decisión de reabrir el Costa District.

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Además, acerca de la conciliación vecinal y el nuevo debate al respecto en el sector sentencia: “Entiendo que a los vecinos les pueda molestar el ruido, pero la Policía lo pone muy difícil recortando horarios, poniendo problemas con las terrazas y la música. La gente vienen a desconectar un fin de semana y sólo encuentra problemas”.