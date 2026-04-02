Un operario lleva a cabo tareas para retirar los carriles del tranvía en el Paseo Marítimo de A Coruña Carlota Blanco

Los trabajos de reparación del firme del Paseo Marítimo obligarán a hacer varios cortes y restricciones al tráfico en diferentes tramos a partir de este lunes, 6 de abril. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento este Jueves Santo.

La primera fase de la actuación se inició el lunes 6 con la pavimentación del carril del Paseo pegado al mar entre la rotonda del Aquarium Finisterre y la de la Torre de Hércules. Las obras se se prolongarán hasta hoy martes a las 19.30 horas.

La siguiente fase se llevará a cabo el miércoles 8 de abril, también entre las 09.30 y las 19.30, con la pavimentación del último tramo de la rotonda de la Torre.

La siguiente actuación será los días 9,10, 11 y 13 de abril con la pavimentación del carril interior del paseo entre la rotonda del Aquarium y la de la Torre de Hércules —también entre las 09.30 y 19.30—.

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En el transcurso de estas actuaciones se establecerá una ruta de tráfico alternativo para compensar los cortes, señalan fuentes municipales.

Así, el tráfico desde la Torre hacia la rotonda del Aquarium quedará cortado en todas las fases de obra, estableciéndose como vía de circulación alternativa la ronda de Monte Alto.

Con todo, el tráfico del sentido contrario (desde el Aquarium hacia la Torre) se mantendrá abierto en el Paseo, primero por el carril interior y después por el carril pegado al mar, mientras se desarrollan los trabajos de la segunda fase.

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Además, los días 8 y 13 de abril habrá un desvío de tráfico a la altura de la calle Veramar para acceder a la Ronda de Monte Alto, ya que la rotonda de la Torre estará totalmente cortada y no será posible el acceso desde la avenida de Navarra, y solo los autobuses urbanos podrán acceder hasta la altura de la calle Hermanos de la Lejía. Para avisar a los conductores del incidente, se instalarán carteles informativos a la altura de la rotonda de Veramar con el Paseo Marítimo.