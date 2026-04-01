Vegalsa-Eroski y Fundación ENKI lanzan gafas solidarias para observar el eclipse solar de agosto

El producto, disponible desde este 1 de abril en los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia Cedida

La compañía Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI han puesto a la venta unas gafas solidarias para observar de forma segura el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, en una iniciativa que combina divulgación científica y compromiso social.

El producto, disponible desde este 1 de abril en los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León, tiene un precio de tres euros por unidad. La totalidad de los beneficios obtenidos se destinará a apoyar los proyectos de la fundación, centrados en fomentar la inclusión social a través del deporte y el ocio.

Bajo el lema “Si además de ver el eclipse mejor, te gustaría ver un mundo mejor, estas son tus gafas”, el diseño apuesta por una estética colorida y un mensaje solidario. Además, el producto cumple con los estándares internacionales de seguridad al contar con la certificación de ICS Laboratories, lo que garantiza una observación segura del fenómeno astronómico.

Gafas eclipse solar Vegalsa-Eroski Cedida

Las gafas también incorporan certificación FSC, que acredita que los materiales utilizados proceden de bosques gestionados de forma responsable, reforzando así el componente sostenible de la iniciativa.

Desde Vegalsa-Eroski destacan que esta acción permite a los clientes disfrutar de un evento natural único con todas las garantías, al tiempo que contribuyen a una causa social. Además, subrayan que el eclipse tendrá una buena visibilidad en las regiones donde la compañía cuenta con mayor presencia.

Por su parte, desde Fundación ENKI agradecen la implicación de la empresa gallega, con la que mantienen una alianza desde hace diez años. Ambas entidades colaboran de forma habitual en iniciativas como la Carrera ENKI o en programas de sensibilización en centros educativos, con el objetivo de promover la inclusión y romper barreras en torno a la discapacidad.

Esta nueva acción conjunta refuerza el compromiso de ambas organizaciones con una sociedad más inclusiva, aprovechando un acontecimiento astronómico para generar impacto social positivo.