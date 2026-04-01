Las mansiones de la élite herculina que se destinan a equipamiento público

Estado actual de la Casa Carré, con la verja precintada y la puerta y ventanas selladas Javier Albores

A medida que la ciudad se expande hacia la periferia el asfalto y el hormigón cubren zonas rurales, que antes se encontraban muy lejos de la ciudad y donde antes solo existían casas de labor y villas de la burguesía coruñesa. Ahora, las autoridades las expropian para convertirlas en dotaciones públicas: ha pasado con la Casa Carré y existen planes para hacer lo mismo con el pazo Guyatt como parte del desarrollo de As Xubias, y el pazo situado en Pedro Fernández, que pasaría a formar parte del nuevo desarrollo de Monte Mero. Sin embargo, es un proceso con altibajos.

La Casa Carré fue expropiada en 2024 pero la semana pasada se clausuró para evitar okupaciones

Para empezar, aunque el motivo para expropiar siempre es convertir estos antiguos inmuebles en instalaciones públicas, no siempre existe una hoja de ruta clara. Por ejemplo, en el caso de la Casa Carré, el inmueble tiene valor histórico por haber sido el hogar de Uxío Carré Alvarellos, escritor y miembro de la Real Academia Galega. Se encuentra situado en medio de una parcela de 1.924 metros cuadrados. Fue la última obra del prestigioso arquitecto Rafael González Villar y durante muchos años, además, permaneció dentro la familia de este referente del galeguismo en A Coruña. De hecho, Uxío Carré da nombre a la asociación vecinal del barrio.

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A mediados de 2024, el Ayuntamiento la expropió y la familia hizo la mudanza. Pero el último movimiento fue el de los camiones de mudanza que se llevaban objetos y mobiliario del edificio. Dos años después, el BNG pregunta sobre el destino de este inmueble, para el que no se ha reservado ninguna partida presupuestaria en 2025 ni en el presente ejercicio. El lugar ha ido languideciendo, lo que ha atraído a los okupas. Tras varios intentos de allanamientos abortados por la Policía Local, la semana pasada se instalaron en puertas y ventanas paneles de contrachapado.

Escudo nobiliario del pazo Guyatt Quintana

Polémica

El caso del pazo Guyatt es bastante polémico. El Ayuntamiento lleva años tratando de expropiarlo para convertirlo en una dotación pública. El pazo, también llamado Cotón de Castro o pazo de A Pasaxe, se levanta en el número 11 de As Xubias de Abaixo y sigue siendo propiedad de la familia Guyatt.

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La familia, de origen inglés, llegó a finales del siglo XIX a la ciudad. El patriarca, enriquecido con el comercio marítimo, construyó una planta de fabricación de cerveza que ahora es el centro cultural La Fábrica, en Oleiros. Se trataba de The Corunna Brewing Company y Limited. En cuanto al pazo, construido con granito y de planta cuadrada, cuenta con una finca rodeada por una muralla, y tiene un escudo de armas del siglo XVIII, vinculado con los Cotón de Castro, que tiene categoría de Bien de Interés Cultural en sí mismo.

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El fondo suizo de inversiones Ginkgo Advisor que pretende desarrollar As Xubias contactó con los dueños para tratar de comprarlo como alternativa a la expropiación, pero no se ha anunciado ningún avance. Hay que decir que uno de los propietarios, Charles Guyatt, siempre se ha mostrado muy firme en defensa de la propiedad de su familia, sobre todo ante los reiterados amagos de expropiación del Ayuntamiento, ya desde la época de Francisco Vázquez. Ginkgo Advisor había adelantado que su intención era construir un centro de investigación biomarino único en Europa, aprovechando su privilegiada situación junto a la ría, que incluye un embarcadero.

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Por otro lado, no se trata del único pazo que se encuentra en la ría de O Burgo. Junto al Materno se encuentra el llamado pazo de los Blanco, construido en 1850. Los planes municipales incluyen también convertirlo en equipamiento, incluso en un centro de investigación agrícola. Pero en esto, como en tantas otras cosas, no hay novedades. Sin embargo, más pronto que tarde habrá que materializar los planes para este tramo de costa que va desde Oza hasta A Pasaxe y que tiene un gran valor ecológico y patrimonial.

Pazo de los Blanco, junto al Materno, para el que se prevé un uso público Patiricia G. Fraga

Hasta A Pasaxe

En el caso del más reciente desarrollo, el de Monte Mero, hay que tener en cuenta que el objetivo es urbanizar todo descampado que se encuentre entre Xuxán y la avenida de A Pasaxe, envolviendo la Ciudad de las TIC (la antigua Fábrica de Armas), y llegar hasta el polígono en construcción cuyos lados son la avenida de A Pasaxe, la de Pedralonga y Alfonso Molina.

Allí se levanta otra vivienda considerada un pazo, dotada con su propio palomar, en la calle Pedro Fernández pero que, según fuentes municipales, no está catalogado. El inmueble se encuentra en un terreno de más de 10.000 metros cuadrados, todo marcado en el mapa que presentó la Xunta el año pasado con el tono azul que indica equipamiento público.

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Todos estos pazos tienen jardines que se convertirán en zonas verdes. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que todos estos edificios son viviendas particulares, así que requieren de importantes reformas para poder encarar su nueva etapa en un entorno muy distinto.