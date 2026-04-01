Las cifras récord de Inditex tras cuatro años con Marta Ortega y García Maceiras al mando

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, en 2022 Archivo El Ideal Gallego

El 1 de abril de 2022 es una fecha que está marcada en rojo en el calendario de la historia de Inditex, el gigante textil con sede en Arteixo. Hace ahora cuatro años, se culminó un relevo estratégico en su cúpula directiva: Marta Ortega, hija del fundador y máximo accionista de la compañía, Amancio Ortega, empezó a ejercer formalmente como nueva presidenta no ejecutiva.

Este movimiento de calado en la estructura de la empresa había sido comunicado previamente el 30 de noviembre de 2021, cuando el consejo de administración de la multinacional, a iniciativa de su entonces presidente ejecutivo, Pablo Isla, y de su fundador, hizo público que había acordado nombrar a Marta Ortega para desempeñar estas nuevas responsabilidades.

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Su llegada a la presidencia también supuso el nombramiento de Óscar García Maceiras, hasta entonces Secretario General y del Consejo, como consejero delegado de Inditex. En este caso, empezó a ejercer sus nuevas funciones en el mismo momento en que se hicieron públicos los cambios.

Estos movimientos supusieron la salida de Pablo Isla del grupo textil, que hasta el 31 de marzo de 2022 siguió con sus funciones de presidente ejecutivo. Anteriormente había ocupado los cargos de vicepresidente y consejero delegado.

La empresa explicó en aquel momento que, de este modo, se culminaba “el proceso de relevo generacional” iniciado en 2011 “con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex”.

Carrera profesional

Marta Ortega Pérez (Vigo, 1984) asumió el cargo tras una extensa carrera en el grupo textil. Es hija de Amancio Ortega Gaona, fundador y accionista mayoritario de Inditex, y de Flora Pérez Marcote, ambos vocales del Consejo de Administración del gigante textil. También es miembro del Patronato de la Fundación Amancio Ortega desde 2015.

Es licenciada en Empresariales por la Universidad de A Coruña (UDC) y completó sus estudios en la European Business School de Londres, donde obtuvo la titulación de Empresariado Internacional.

Marta Ortega, durante la Junta de Accionistas de 2024 Archivo El Ideal Gallego

Desarrolló toda su trayectoria profesional en el seno de Inditex, empresa a la que se unió en 2007. Durante 15 años, trabajó en distintos departamentos, sedes y líneas de negocio del grupo a nivel global. Antes de ser nombrada presidenta no ejecutiva, su último destino fue el departamento de producto y diseño para Zara.

El informe de 2022 en el que se analizó la propuesta de su nombramiento como presidenta del grupo textil, que fue ratificada por la Junta de Accionistas, recoge que la pertenencia de Marta Ortega a la “familia fundadora” de la compañía contribuye a reforzar y culminar “el proceso de relevo generacional” impulsado por el anterior presidente ejecutivo, Pablo Isla, y el fundador, accionista principal y consejero de la sociedad, Amancio Ortega, garantizando “la estabilidad y la continuidad de los valores, visión, cultura y ética desarrollados por Inditex” durante su “ya extensa trayectoria”.

Récords

Los números confirman que los primeros cuatro años de Marta Ortega al frente de la multinacional han sido un éxito total. La empresa tenía un valor en Bolsa de 60.000 millones de euros en abril de 2022, cuando asumió oficialmente el cargo de presidenta no ejecutiva. En 2026, esta cifra se sitúa en los 154.000 millones de euros (a mediados de febrero, antes del estallido de la guerra en Irán, llegó a alcanzar los 180.000 millones de euros).

El precio de la acción ha pasado de cotizar a 20 euros a rondar los 50 euros durante este período de tiempo. Esto supone que los títulos de la compañía se han revalorizado un 145% en tan solo cuatro años.

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Los resultados han seguido la tónica de crecimiento constante que caracteriza de siempre a Inditex. El pasado mes de marzo, la compañía, que posee marcas tan reconocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Lefties, presentó las cuentas correspondientes a 2025.Como hitos más destacados, superó la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio por primera vez y obtuvo una facturación de 39.864 millones de euros.

Inditex también realizó un avance de sus previsiones para el futuro. Según explicó, las colecciones del período de primavera y verano han sido “muy bien recibidas por los clientes”. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025”, afirmó.

Magnitudes

La memoria anual correspondiente al ejercicio de 2025 recoge múltiples datos sobre la actividad de la empresa. Entre ellos destacan que está presente en 214 mercados de todo el mundo, cuenta con una plantilla de 163.047 personas de 174 nacionalidades y dispone de un total de 6.684 fábricas.

Las factorías incluyen todas las fases de la cadena de suministro en 49 mercados de todo el mundo y emplean a más de tres millones de personas (6.615 fábricas, 50 mercados y más de tres millones de personas en 2024).

La región de Asia y el resto del mundo se mantiene como el principal motor de fabricación del grupo con un total de 4.133 centros. Esto se combina con una sólida estructura en el Viejo Continente. Entre la Unión Europea (914 fábricas) y la Europa no Comunitaria (1.161 fábricas) alcanza un total de 2.075 centros de producción. El mapa global de la cadena de suministro de Inditex se completa con la presencia en África, que registra 447 factorías, y una operativa más acotada en América con 29 centros de fabricación.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, durante la presentación de los resultados de 2025 Europa Press

Esta estructura de suministro es la que permite a Inditex mantener su modelo de moda rápida, ajustando la producción a la demanda en tiempo real. La memoria anual también indica que el modelo de negocio de la compañía textil con sede en Arteixo se basa “en una cadena de suministro ágil y flexible”, lo que permite dar respuesta “a la demanda” y adaptarse “a nuevos estándares sociales y medioambientales con rapidez y eficiencia”.

“La proximidad es uno de los criterios clave de nuestra cadena de suministro, lo que posibilita responder de manera ágil al mercado. Una parte muy significativa de las fábricas de corte, confección, tintado, lavado, estampación o acabado que confeccionaron nuestras prendas en 2025 están situadas en mercados de proximidad como España, Portugal, Marruecos o Turquía”, recoge el documento que recopila la actividad de la compañía.

El consejero delegado, Óscar García Maceiras, destacó, durante la presentación de los resultados, la “diversificación” y la “flexibilidad” como palancas que garantizan el crecimiento.