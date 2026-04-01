La procesión de la Piedad recorre las calles de la urbe seguida de decenas de fieles

Venerable Orden Tercera Carlota Blanco

La procesión de la Piedad tomó ayer las calles de la ciudad en Martes Santo. Si bien no congregó a tantos fieles como la Borriquita el pasado Domingo de Ramos, decenas de personas acompañaron el recorrido, organizado por la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro. Una procesión para prepararse para las principales que esta semana llenarán las calles de fieles y devotos en plena celebración de la Semana Santa.

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La procesión partió, como muchas otras de la ciudad, del templo de la Venerable Orden Tercera, y recorrió la Ciudad Vieja por la plaza de Carlos I, calle de San Francisco, Santo Domingo, Zapatería, Damas, plaza de Azcárraga, Príncipe y Santo Domingo de nuevo, desde donde retornó al templo por San Francisco.

Se trató tan solo de la cuarta de un total de doce procesiones que este año se celebrarán en la ciudad. Hoy mismo saldrá otra: la del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, a las 21.00 horas, desde el templo de la Orden Tercera. Mañana, desde el mismo lugar, partirá la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, a las 19.30 horas, mientras que el viernes serán hasta tres las procesiones que habrá en la urbe.