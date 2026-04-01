La calle Socorro, antes llamada Juan Canalejo, zona de copas en A Coruña, en una imagen de 2010 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Las denuncias tramitadas contra dueños de pubs hace 25 años no eran sinónimo de sanción, ya que según los datos que manejaba entonces el Ayuntamiento de A Coruña, la mitad de los recursos presentados por los hosteleros prosperaban. Hace 50 años, los trabajadores de Mafriesa se reunían en la Casa Sindical en defensa de sus derechos laborales. A estas alturas de 1951, 75 años atrás, en la Dársena fue localizado el cadáver de un hombre de 72 años flotando en el mar. Tal día como hoy de 1926, hace un siglo, el periódico informaba de la reunión que mantuvieron el entonces alcalde, Manuel Casás, y Vicente Gay antes de que el catedrático de Economía ofreciera una conferencia en las instalaciones del Circo de Artesanos.

Domingo, 1 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El Ayuntamiento pierde la mitad de los pleitos contra pubs

Los dueños de locales que acumulan denuncias por incumplir el horario de cierre o por tener la música muy alta y recurren la sanción municipal ante los tribunales no siempre llevan las de perder en 2001. La mitad de las veces salen ganando. El Ayuntamiento afirma que los jueces no siempre le dan la razón, aunque la tenga. Defectos de forma en los expedientes o una peculiar interpretación del magistrado son las principales bestias negras del Gobierno local cuando toca batallar en los juzgados.

Según las estadísticas de los responsables municipales, de cada diez casos que acaban en un litigio, las sentencias judiciales que favorecen a María Pita no suelen pasar de cinco. “Algunos jueces entienden que no tenemos competencia para cerrar o sancionar un local al considerar que el establecimiento en cuestión no ha alterado la tranquilidad de los vecinos”, explican desde el palacio municipal.

Jueves, 1 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Reunión de los trabajadores de Mafriesa

Los trabajadores de Mafriesa se reunieron ayer, 31 de marzo de 1976, en la Casa Sindical de La Coruña. Ocuparon la mesa presidencial Ricardo del Val, secretario; Gonzalo Santos, vicepresidente de la UTT de Ganadería; el asesor jurídico González de la Sierra, y el secretario del Sindicato, señor Tarrío. El secretario del jurado de empresa, señor Del Val, dijo que de los 88 productores afectados por el paro temporal se han incorporado 34, quedando fuera 47 y tres más que cumplen el servicio militar.

Manifestó el secretario que “teníamos razón cuando dijimos que no había exceso de plantilla, sino una mala gestión empresarial y ridículos indicios de producción. Tenemos que dar margen a la empresa para que vaya incorporando a más afectados”. Se informó que para cobrar el paro había que hacerlo el día diez de cada mes, aportando el carnet de identidad y el del seguro.

Domingo, 1 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Hallan el cadáver de un hombre flotando en el mar

Ayer, 31 de marzo de 1951, a las once de la mañana, fue encontrado flotando en el mar, en la Dársena, el cadáver de un hombre, que una vez identificado resultó ser el fogonero habilitado del buque de pesca “María Elena”, José Martínez Moares, de 72 años, que residía en la tercera travesía de la Cancela, letra D, bajo, con su esposa Josefa Mallán Quintas y sus dos hijos, Matilde y Manuel, de 46 y 45 años, respectivamente. El finado era natural de Leiro (Rianjo).

Al lugar del suceso acudió personal del Juzgado militar de la Comandancia de Marina para proceder al levantamiento del cadáver de Martínez Moares e instruir las correspondientes diligencias. Parece ser que al reintegrarse a bordo del “María Elena” ayer de madrugada, Martínez Moares se cayó al mar y pereció ahogado.

Jueves, 1 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás recibe a Gay en su despacho oficial

En la mañana de ayer, 31 de marzo de 1926, visitó el Sr. Vicente Gay al alcalde señor Casás, con quien departió en su despacho oficial. El Sr. Casás, acompañado de algunos concejales, del presidente de la Reunión de Artesanos y secretario señor Martín, obsequió al mediodía al catedrático de Economía Sr. Gay con una comida “enxebre” en el Kiosco Alfonso, durante la que el festejado hizo deliciosa charla de sus viajes por América que viene ahora de realizar.

La conferencia del doctor Gay se celebró según estaba anunciada a las siete y media de la tarde ante una numerosísima y distinguida concurrencia en el Círculo de Artesanos. Terminó clamando por la unión de cubanos y españoles en todos aquellos intereses comunes. El Sr. Gay fue aplaudidísimo y felicitado por todos los asistentes a tan interesante charla.