El viaducto del Chuac desaparece tras 24 horas de trabajo y se prepara la reapertura de la AC-12 mañana

La avenida de A Pasaxe ofrece un curioso aspecto sin el viaducto del Chuac Carlota Blanco

El viaducto del Chuac ya no existe. Tras 24 horas de duro trabajo por parte de los operarios de la Xunta, el acceso elevado que cruzaba la avenida de A Pasaxe ha desaparecido y mañana se reabrirá la vía, la AC-12, al tráfico. Ahora, todo el que se acerque al Hospital puede disfrutar de un panorama sin obstáculos de la ría de O Burgo. Por lo menos, mientras no se construya un nuevo viaducto que sustituya al anterior. Este no estará listo hasta dentro de un año pero, mientras tanto, se puede reflexionar sobre las infraestructuras de este tipo que han mordido el polvo.

El derribo del viaducto del Chuac avanza a un ritmo acelerado Más información

Son una herencia de una época en la que se priorizaba el vehículo privado como forma de movilidad. A medida que se impone el regreso del peatón, estas estructuras se vuelven obsoletas. El primer ejemplo que viene a la mente es el viaducto de la ronda de Nelle.

Este paso elevado estuvo en funcionamiento en el cruce con la avenida de Finisterre desde 1978 hasta 2020. Desde un primer momento hubo protestas ciudadanas en contra de la estructura por los ruidos del tráfico en las viviendas. En ese momento, la demanda de mejores conexiones de circulación en la ciudad lo hacían necesario pero la bajada en la intensidad del tráfico en la zona fue progresiva desde 2003, tras abrirse la Tercera Ronda.

Galería El derribo del viaducto del Chuac, en imágenes Ver más imágenes

También es muy destacable la intervención que eliminó el viaducto de la avenida de Arteixo, y por la misma razón. Desde los años 80, el tráfico en el cruce con la ronda de Nelle se había gestionado con ese falso túnel. Fue a finales de septiembre de 2021 cuando se descubrieron daños estructurales y el Ayuntamiento decidió que aprovecharía la situación para cegar el paso subterráneo que el entonces concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, definió como una “trinchera”. A día de hoy, existe una glorieta.

Pasarelas peatonales

Otro caso semejante fue el de la pasarela peatonal de la ronda de Outeiro a la altura de la Sagrada Familia. A medida que el tráfico se calmaba, ya no resultaba tan necesario mantener su fluidez, y por tanto los peatones ya no tenían que subir los peldaños. Aquella antigua infraestructura no cumplía, además, los criterios de la accesibilidad universal, así que desapareció en noviembre de 2021.

Otro tanto le ocurrió a otra pasarela en Alfonso Molina. En 2017 ya se había derribado una metálica, verde, entre la calle Monforte y los Nuevos Juzgados, por estar en mal estado. Desde entonces, los peatones han tenido que cruzar bajo el viaducto de la AC-11. Luego, a finales de 2023, se demolió una nueva pasarela en esta misma avenida, pero a la altura de Pedralonga. Fue el paso premio para construir otra nueva, frente a Alcampo, que se inauguró en febrero de 2024.