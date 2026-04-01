A Coruña tendrá una clase de surf para la historia

Un surfsta toma una ola en el Orzán esta semana Carlota Blanco

Cuando las futuras generaciones pregunten a los coruñeses de hoy cómo vivieron aquel 12 de agosto de 2026, seguramente pocos olvidarán dónde y cómo estaban entre las 19.30 y las 21.30 horas. En ese espacio de tiempo, el resto de la actividad de la ciudad quedará eclipsada por evento astronómico del siglo, como muchos especialistas han calificado al eclipse solar total del que A Coruña será testigo de privilegio. Algunos de los testimonios más fascinantes, seguramente, tendrán que ver con ese grupo de deportistas al límite que representan los surfistas, quienes se han empezado a preparar para vivirlo a su manera y en su medio favorito.

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Dos de las escuelas más famosas de la ciudad ya se han puesto manos a la obra y han comenzado a diseñar una jornada inolvidable, adaptado a lo que de otra manera sería una jornada de desafío a las olas. Por ejemplo, Galisurf, situada en el número 16 de la avenida Pedro Barrié de la Maza, realizará una quedada desde su balcón exclusivo. Así lo anuncia Ignacio Vázquez, fundador del proyecto: “Será una quedada, y estamos frente al Orzán, por donde se pondrá el sol. Quedaremos allí con unas mesas y unas sillas y, si hay olas, iremos al mar a surfearlas”.

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Por su parte, la Escuela de Surf Ultramarinos, con sede en A Coruña y Baldaio, está ‘cocinando’ la que probablemente vaya a ser una clase inolvidable. “Todavía no hemos planteado definitivamente lo que será, pero lógicamente haremos algo. Seguramente, desde el agua, como parte de la experiencia y paisajes que normalmente ofrecemos”, indica el dueño de la escuela, David Mateo. “Nunca entramos más de 12 en el agua, por lo que sería un grupo reducido, para un rango de edad desde niños a adultos de 50 años”, agrega sobre lo que tiene en mente el profesor que quiere un paso más allá de la clase tradicional.

Negocio

Desde las reservas hoteleras a la hostelería, el eclipse de sol será todo un maná económico para A Coruña en plenas Fiestas de María Pita. Las reservas se acumulan desde Estados Unidos, Japón y distintos puntos de Europa. Los precios se han incrementado alrededor del 15 por ciento, mientras que otras alternativas exclusivas, como el alquiler de un barco durante unas horas, rondan los 1.200 euros.

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Y es que el sol, además de una fuente de vida, será durante unos días también la principal fuente de ingresos de la ciudad.