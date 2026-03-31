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A Coruña

¿Qué supermercados y comercios abrirán este Jueves Santo en A Coruña?

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
31/03/2026 13:25
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Carlota Blanco
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Esta Semana Santa el jueves, 2 de abril, y el viernes 3 serán días festivos, por lo que los alumnos y muchos comercios no deberán asistir a sus puestos. A pesar de esto, y como coinciden dos días seguidos, varios supermercados y tiendas abrirán sus puertas en horarios especiales para hacer compras de última hora. 

Supermercados

En A Coruña supermercados como Dia abrirán en horario reducido, de 10.00 a 15.00 horas. Lo mismo pasa con Gadis o Mercadona, que cerrarán sus puertas a las 15.00 horas. Los supermercados Familia y Froiz lo harán media hora antes, a las 14.30 horas.

El Eroski, sin embargo, abrirá en su horario habitual, de 9.00 a 21.00 horas, al igual que el Lidl, que cierra a las 21.30, y el Carrefour y el Alcampo, a las 22.00 horas.

Solo hay un supermercado que no abrirá ninguno de los dos días festivos: Aldi.

Comercios

El Marineda City también abrirá todas sus tiendas de 10.00 a 22.00 horas. En cuanto a los establecimientos de ocio, estarán operativos de 12.00 a 00.00 horas, al igual que los restaurantes

El centro comercial Cuatro Caminos estará disponible. Sus tiendas abrirán hasta las 21.00 horas y los establecimientos de hostelería hasta las 22.00 horas. El Corte Inglés cerrará a las 21.00 horas.

Coruña The Style Outlets también se une a esta iniciativa, abriendo de 10.00 a 21.00 horas. 

Las tiendas de Inditex mantienen su horario habitual para el jueves 2 de abril. Así, el Zara de la calle Compostela abrirá de 10.00 a 21.00 horas, al igual que el Bershka, Oysho, Stradivarius y Pull & Bear. 

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