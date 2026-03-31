Profesionales alertan del riesgo de la automedicación en una campaña en A Coruña para concienciar sobre la receta médica

Presentación de la campaña 'Una para todos y todos para una' Javier Alborés

Médicos, odontólogos, podólogos y farmacéuticos han destacado la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre el uso de la receta médica. Todos ellos han incidido en la importancia de avanzar para que a nivel poblacional se entienda que esta norma aporta "seguridad al paciente".

Así lo han manifestado este martes, en una rueda de prensa en A Coruña, durante la presentación de la campaña 'Una para todos y todos para una' que se desarrollará "en las próximas semanas" en las farmacias de la provincia coruñesa.

"La receta médica es un elemento clave de seguridad para el paciente, una herramienta sanitaria fundamental, no es burocracia es seguridad clínica", ha insistido la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain.

Campaña recetas médicas Javier Alborés

"Una receta bien hecha protege al paciente, mal hecha puede ponerlo en riesgo", ha indicado tras exponer que "hay mucha falsificación de recetas". "Por eso va incluido un código unívoco que evita problemas", ha explicado.

"Acto de responsabilidad"

En la misma línea, la presidenta del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, Ana Requeijo, ha dicho que "exigir receta oficial es un acto de responsablidad, una garantía profesional". Además, ha alertado de que "los pacientes no son conscientes de los riesgos que asumen con el autodiagnóstico y la automedicación".

Por su parte, el presidente del Colegio de Odontólogos de A Coruña, José María Suárez Quintanilla, ha recalcado que esta campaña ofrece "calidad, rapidez, trazabilidad y seguridad a los pacientes".

Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán, ha incidido en que los fármacos son "algo peligroso y por tanto hay que tener mucha certeza, mucha seguridad, mucha cautela por parte del profesional al prescribirlo y por parte del paciente de tomarlo". "Una población muy importante gallega tiene pluripatología y toma varios medicamentos al día", ha apostillado.