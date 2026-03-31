Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Natalia Lamas cederá el testigo como presidenta de Amigos de la Ópera tras 23 años

La entidad afrontará ahora un nuevo proceso electoral

Óscar Ulla
Óscar Ulla
31/03/2026 12:23
Natalia Lamas, en el centro, durante la presentación de una Temporada Lírica
Natalia Lamas, en el centro, durante la presentación de la 73 Temporada Lírica
Pedro Puig
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La presidenta de Amigos de la Ópera de A Coruña, Natalia Lamas, cederá el testigo en las próximas semanas. Lo hace tras 23 años al frente de la entidad musical encargada de organizar la Temporada Lírica, que este 2026 afrontará su 74 edición.

Natalia Lamas Vázquez (Ferrol, 1936), se convirtió en presidenta de Amigos de la Ópera en abril de 2003, aunque ya formó parte de anteriores juntas directivas como vicepresidenta. En la última presentación de la Temporada Lírica, Lamas destacaba que este evento convertía a la ciudad "en referente para Galicia y para España". En estos últimos años de mandato se nombró a Aquiles Machado como director artístico de la temporada, poniendo el foco en el público infantil y en los nuevos talentos.

Reunión Amigos de la Ópera con el Concello de A Coruña

Amigos de la Ópera se reúne con el Concello de A Coruña con motivo de la 74 Temporada Lírica

Más información

La pianista, con una amplia trayectoria musical, fue también directora del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, antes de presidir Amigos de la Ópera. A lo largo de su vida ha recibido multitud de premios y reconocimientos, como la Medalla Castelao o el Premio da Cultura Galega.

Con su marcha tras 23 años en la presidencia, Amigos de la Ópera abrirá próximamente un nuevo proceso electoral para elegir a la persona que recoja el testigo de Lamas y de su junta directiva, que completaban hasta la fecha José María Paz Gago, Luisa Iglesias, Carmen Granados, Luís Loureiro y José Luis Méndez Romeu.

Un momento de 'La finta semplice' en el teatro Colón

Amigos de la Ópera tiñó de rosa a Mozart para alcanzar el éxito con su versión de ‘La finta semplice’

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Campaña 'Una para todos y todos para una' recetas médicas

Profesionales alertan del riesgo de la automedicación en una campaña en A Coruña para concienciar sobre la receta médica
EP
Dos personas observan las imágenes de la exposición

A Coruña abraza la comedia más 'animal' con la nueva exposición de Afundación
Jorge Riveiro
Rosalía en concierto

Rosalía refuerza su universo visual en ‘Lux’ con moda de sello español
EFE
Natalia Lamas, en el centro, durante la presentación de una Temporada Lírica

Natalia Lamas cederá el testigo como presidenta de Amigos de la Ópera tras 23 años
Óscar Ulla