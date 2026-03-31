Natalia Lamas, en el centro, durante la presentación de la 73 Temporada Lírica Pedro Puig

La presidenta de Amigos de la Ópera de A Coruña, Natalia Lamas, cederá el testigo en las próximas semanas. Lo hace tras 23 años al frente de la entidad musical encargada de organizar la Temporada Lírica, que este 2026 afrontará su 74 edición.

Natalia Lamas Vázquez (Ferrol, 1936), se convirtió en presidenta de Amigos de la Ópera en abril de 2003, aunque ya formó parte de anteriores juntas directivas como vicepresidenta. En la última presentación de la Temporada Lírica, Lamas destacaba que este evento convertía a la ciudad "en referente para Galicia y para España". En estos últimos años de mandato se nombró a Aquiles Machado como director artístico de la temporada, poniendo el foco en el público infantil y en los nuevos talentos.

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La pianista, con una amplia trayectoria musical, fue también directora del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, antes de presidir Amigos de la Ópera. A lo largo de su vida ha recibido multitud de premios y reconocimientos, como la Medalla Castelao o el Premio da Cultura Galega.

Con su marcha tras 23 años en la presidencia, Amigos de la Ópera abrirá próximamente un nuevo proceso electoral para elegir a la persona que recoja el testigo de Lamas y de su junta directiva, que completaban hasta la fecha José María Paz Gago, Luisa Iglesias, Carmen Granados, Luís Loureiro y José Luis Méndez Romeu.