Lumedoloop | “No hip-hop galego temos grupazos con nada que envexar á Península”
Jamás, Mou e Dj Mil suman forzas no seu novo proxecto musical, que presentan ante o público coruñés na sala Filomatic
O rap galego ten un novo nome propio que ten en mente que a súa andaina non vai ser efémera, Lumedoloop, o trío conformado por tres nomes con peso na escea: Jamás, Mou e Dj Mil. Mañá presentan na sala Filomatic o seu álbum debut, ‘(Re)existencia’, nun concerto acompañados de Saibran.
O grupo xurdiu “de maneira natural”, explica Jamás, que lembra que el e Mou levan “xuntos practicamente toda a vida”. “Desde que temos 15 anos, estivemos xuntos en Dios Ke Te Crew e, anteriormente, en Ghamberros”, apunta o rapeiro galego, que engade que xa levaban tempo cociñando o proxecto, “cun par de temas gravados incluso”. Pero a idea “foi collendo forma, sentimos que era máis ambicioso do que inicialmente plantexabamos, falamos con Dj Mil, que tamén o coñecemos practicamente de toda a traxectoria musical, temos admiración mutua, e armamos o conxunto entre os tres”, comenta Jamás sobre o nacemento de Lumedoloop. Mais ten claro que, “aínda que o público pode ver similitudes” cos proxectos que tiñan en Dios Ke Te Crew ou Ghamberros, “isto ten identidade propia, bebe moito do rap clásico, dos 90 e principios dos 2000, que é o que máis nos gusta a nós”. O que non cambia son as letras “de corte reivindicativo e social”, aínda que destaca, entre risos, que nelas tamén “se nota a madurez dun mesmo a medida que pasa o tempo”.
Polo momento, aínda que o disco apenas leva un mes á venda, “temos moi bo feedback, a verdade, estamos un pouco sorprendidos, no bo sentido”, comenta Jamás. “Parece que está gustando o disco e, para nós, é unha felicidade enorme”, engade, antes de lembrar que nunhas semanas sairá “tamén en vinilo”.
Bo momento
Beben do rap dos 90 e levan moitos anos na escena, sendo testemuñas dunha evolución pra ben. “Creo que estamos cun nivel impresionante, sinceramente, e, concretamente no hip-hop, temos grupazos cun nivel que nada ten que envexar ao resto da Península”, comenta Jamás.
“Estamos moi contentos con como está a escena, non só a nosa, hai moitísima música en galego, grupos que enchen salas, algúns incluso Coliseums, estamos tendo unha escena forte e ogallá siga consolidándose”, comenta o rapeiro, que ten claro que cada vez hai “máis proxectos” de “xente nova” e de “xente non tan nova xa asentada”.
Eles teñen claro o camiño a seguir: máis concertos en salas e, no verán, teñen “ganas de levar o, como digo eu, triángulo da ‘(Re)existencia’ aos festis”. Pero tamén seguirán “colleitando cancións”, porque este “non é un proxecto efémero”.