Los datos de Interior señalan que los robos en domicilios aumentan desde Semana Santa

Policía Científica investigando en un piso robado en A Coruña Abel Peña

La Delegación del Gobierno tiene muy a gala el hecho de que los robos en domicilios, uno de los delitos que más inseguridad genera, se hayan mantenido en números muy bajos durante el año pasado. Sin embargo, los datos apuntan a un crecimiento de casi un 5% entre 2024 y 2025. Y lo que es más: las cifras comenzaron a crecer el año pasado a estas alturas, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa.

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En los datos segregados por trimestres, se puede ver que, en 2025, los robos en domicilios denunciados a la Policía Nacional pasaron de 25 en el primer trimestre a 54 en el segundo. Este fenómeno suele repetirse cada año, aunque el salto fue realmente pronunciado en 2025, puesto que se se incrementó más de un 100%. En realidad, la coincidencia no es tal. Las autoridades saben que los delincuentes aprovechan las vacaciones para actuar, y la Semana Santa es uno de los momentos álgidos de los robos en casas. Las denuncias se irán incrementando a partir del lunes, cuando los afectados acudan a comisaría.

Avisos periódicos

Para evitar que se repita el problema, la Policía Nacional emite una serie de avisos periódicamente, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, pero también a través de métodos más simples como carteles pegados en las paradas de autobús. Suelen ser los mismos de año en año.

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Para los vecinos, aconsejan no abrir la puerta con el portero automático a extraños. Antes de salir de casa, aunque se trate de ausencias breves, hay que cerrar con llave para evitar ser víctima del ‘resbalón’, la técnica más básica del manual del ladrón, que permite abrir la puerta introduciendo una tirada de plástico entre esta y el marco de la puerta. En caso de disponer de una alarma, también aconsejan activarla.

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Hay que tener en cuenta que los ladrones no necesitan más que unos minutos para entrar en una puerta sin cerrar, revolver las habitaciones (sobre todo, el dormitorio principal) en busca de algo valioso que robar, normalmente joyas, y abandonar el lugar sin apenas levantar sospechas o causar daños. En algunas ocasiones, la víctima ni siquiera se da cuenta de que le han robado hasta que comprueba que le han desaparecido objetos personales.

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La Policía también aconseja a la ciudadanía que desconfíe de revisores y técnicos que no tengan cita previa. Tampoco es buena idea divulgar en las redes sociales información personal sobre las vacaciones, tanto antes de marcharse como mientras se está disfrutando de ellas. Por la misma razón, no hay que dejar ninguna señal evidente de que no hay nadie en casa, como mantener todas las persianas echadas o dejar que el buzón se llene. De ser necesario, es buena idea pedirle a alguien que recoja el correo.

Si todo lo demás falla, conviene recordar que los ladrones suelen buscar objetos pequeño y valiosos. Rara vez deciden llevarse un televisor o incluso un ordenador personal, así que se pueden esconder las joyas en algún rincón de la casa. Evitando, si se puede, el dormitorio.

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