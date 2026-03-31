El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lonzas ou Louzás: cando a poboación asimila un erro histórico

A semellanza na escrita do ‘u’ e do ‘n’ puido ser a orixe da denominación Lonzas

Óscar Ulla
31/03/2026 18:53
O entorno no que se sitúan a comandancia e a comisaría coñécese popularmente como Lonzas por un erro tipográfico
Carlota Blanco
O ser humano ten erros i estes poden ser asimilados como algo correcto de tanto velos. O ámbito da toponimia non escapa a estes problemas. Esta semana aprobouse o novo Nomenclátor de Galicia, que trae consigo cambios nalgúns nomes de municipios, lugares, parroquias ou advocacións. Moitos, para engadir ou eliminar un artigo ou guión, pero nalgúns casos cambiou a forma do nome. ¿Por que? Para retomar a denominación histórica do lugar e corrixir erros que co paso do tempo foron asimilados polo común da poboación.

O Seminario de Onomástica da Real Academia Galega (RAG) foi corrixindo algúns destes erros, como é o caso de Lonzas. Os coruñeses xa teñen por normal este nome cando se refiren ao lugar onde se sitúa a comandancia da Guardia Civil ou a comisaría da Policía Nacional. Incluso o Concello da Coruña ten nomeada unha rúa como Lonzas (a que antes da reforma da avenida de San Cristóbal conectaba esta coa carreteira provincial que vai a Pocomaco).

Pero esta denominación foi un erro, como apunta Iván Méndez, do Seminario de Onomástica da RAG. “Na documentación antiga aparecía documentada coa forma oficializada agora, Louzás. Lonzas é relativamente recente”, comenta, antes de engadir: “Nos nomenclátores antigos aparecía con esa forma, como Louzás, de feito nalgún nomenclátor do Concello feito a man aparece con esa forma escrita”. ¿E como se transformou a Lonzas? Méndez cre que foi un erro nalgún deses documentos escritos a man: “Debeu ser un erro e quedou fixado, porque o ‘u’ e o ‘n’ escrito, moitas veces é semellante”. Méndez cre que ese erro se deu “no nomenclátor de 1920” porque nos de 1864 ou no de 1888, “os máis antigos que temos”, a forma utilizada era a de Louzás.

Louzás é parte de San Cristovo das Viñas, unha das zonas do antigo Concello de Oza. “Cando se absorbe o concello, no noménclator de entidade de poboación, que aparece no Boletín oficial da Provincia da época, aparece como Louzás”, lembra Méndez. Incluso en décadas posteriores, en documentos do ‘Boletín de Información Municipal’ ou en números do ‘Boletín Municipal y de Turismo’ a forma ‘Louzas’ segue a ser a utilizada.

Mais ese erro de 1920 mantívose e calou na poboación. Tanto, que o erro incluso evolucionou: hai unha década, cando se construiu a conexión da Terceira Ronda coa avenida Salgado Torres púxose un cartel no que se identificaba o viaducto como ‘As Lonzas’. Méndez apunta que foi un erro puntual, mais que é habitual nas estradas “ver carteis de viaductos que non se corresponden absolutamente nada coa realidade toponímica”.

“Unha vez se comete o erro, é moi común que, texto tras texto, vaia confirmándose ese erro”, comenta Méndez, que pon outro exemplo coruñés, na peninsula de Punta Herminia. “Hai unha zona que se chama A Pragueira, porque alí había pragos, un tipo de peixe (tamén coñecido como pargo). Nun mapa do século XVIII puxeron ‘Praguera’ e no seguinte, ‘Pradera’, a partir dese texto, durante douscentos e pico anos siguen repetindo ese erro, a pesar de que os mariñeiros da zona din ‘Pragueira’. Cal é a boa? A real é ‘Pragueira’”, exemplifica Méndez.

A Seavella

Outro dos cambios que inclúe o nomenclátor é a doble denominación para a zona popularmente coñecida como O Portiño: O Portiño ou A Seavella.

“O Portiño é moito máis recente”, explica Méndez, que lembra que A Seavella xa se incluía no anterior nomenclátor e que é a denominación orixinal. “A orixe do lugar, onde está agora o poboado do Campanario, alí houbo unha antiga sea que aproveitaba a auga do río, un muíño fariñeiro”, apunta. Deste xeito, a zona foi recoñecida como A Seavella, aínda que a ubicación na zona do que tamén se coñecía como O Porto de San Pedro, O Porto da Seavella ou simplemente O Porto propiciou a asimilación de O Portiño. “Este nome empezou a desplazar ao antigo, pero na xente da contorna segue coñecéndose como A Seavella”. 

