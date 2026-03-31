La lucha para que los alumnos con síndrome de Down de A Coruña estudien en los colegios ordinarios

Usuarios de Down Galicia durante el acto por el día mundial del síndrome el pasado 21 de marzo Cedida

Simple y llana normalidad e igualdad de oportunidades. Eso es lo que reclaman los usuarios de Down Coruña, que se hacen eco de un comunicado que la asociación a nivel estatal lanzaba la semana pasada, en el que denunciaba las situaciones que viven muchas familias cuando los alumnos con este síndrome avanzan en Primaria y la ESO.

Los datos hablan por sí solos. Down España indica que, en Educación Primaria, un 80% de los jóvenes con síndrome de Down están escolarizados en centros ordinarios. En la ESO, pasan a ser un 30%. Y en Bachillerato no llegan al 10%. La falta de recursos conforme van creciendo y las elevadas ratios de alumnos por cada clase son un cóctel letal que lleva en ocasiones a los centros, por esa falta de inversión, a recomendar a los padres que lleven a sus hijos a un centro especializado.

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Así lo explica María Díaz, presidenta de Down Coruña, que vivió en sus propias carnes una situación similar hace años, cuando la llamaron del centro en que estudiaba su hijo para comunicarle que empezaba a tener problemas allí. “Me hicieron creer que no era apto y que las leyes lo dicen así, que es mejor que lo lleves a un centro especial, o que pagues un profesor de refuerzo que lo atienda”, explica. Pero decidió luchar y, tras asesorarse y entrar en la asociación que ahora dirige, investigó la ley y cómo indica que, en casos como el de su hijo, sin patologías asociadas y con una evolución correcta, se apuesta por la inclusión.

Y decidió ayudar a otras familias en su situación. “Hay casos particulares, que tendrían que ser analizados y agotar todos los recursos antes de decidir. Yo por suerte contaba con las herramientas económicas y apoyos para revertir la situación, hice un dossier completo y les expliqué todo eso”, dice. La situación se revirtió, su hijo siguió en el colegio y ahora incluso tiene un aula para alumnos con necesidades especiales.

El problema, indica, es que “la educación depende de la suerte porque no hay apoyos”: “Una logopeda o un orientador no pueden hacer milagros, y todo acaba dependiendo del tutor de la clase. Tú imagínate que tienes 25 alumnos donde dos tienen Down, dos autismo…”. “Hay profesores maravillosos que se molestan, que luchan por ellos, pero no debería depender de cada profesor, sino que debería haber un mecanismo en la educación que los apoye y les dé los recursos necesarios, porque tienen los mismos derechos que cualquier otro niño”, denuncia.

Respetar sus necesidades

No se trata, alude, de un capricho o preferencia, sino de una necesidad real. “Si te paras a ver lo que era una persona con síndrome de Down hace treinta años a lo que es ahora, es muy distinto. Necesitan una inclusión, unas terapias adaptadas, una logopedia y unos hábitos que les hacen perfectamente capaces de vivir en la sociedad”, afirma.

“Necesitan un apoyo extra que como sociedad debemos darles, como cuando alguien coge un catarro y va al médico a tratarlo”, resume. “Lo que no puede ser es que los centros informen mal y jueguen con la información cuando la ley apuesta por una inclusión completa”, remata: “Por eso pago mis impuestos y por eso la ley dice que tienen derechos. No se ponen los apoyos porque no hay recursos, pero eso no es problema de mi hijo”. También Alberto Bello, uno de los coordinadores de Down Coruña, comparte esa visión. “Necesitan la socialización, y la educación tiene que entender que la diversidad es también un beneficio”, explica. Aunque matiza que también asesoran a los padres que deciden ir a los coles especializados: “Debemos informarles de todas las opciones”.

Según datos de Down Galicia, que el pasado 21 de marzo celebró en Lugo el día mundial del síndrome con usuarios de toda la comunidad, en el curso 2024-25 había 56 alumnos escolarizados en la provincia de A Coruña con el síndrome u otras discapacidades intelectuales, en 40 centros. Entre las tres grandes asociaciones (Coruña, Santiago y Ferrol) había a 1 de enero de 2026 un total de 298 usuarios, 122 solo en la coruñesa.