La Ciudad Vieja se rinde al amor, perdón y misericordia de la Semana Santa

Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, celebrada ayer Carlota Blanco

El silencio y la sobriedad volvieron a ser los grandes protagonistas en el corazón histórico de A Coruña. Ayer lunes, la Semana Santa continuó con intensidad con la Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, una de las citas más sobrecogedoras del calendario pasional herculino. Organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro, el desfile partió a las 21.00 horas desde el templo de la Venerable Orden Tercera de San Francisco.

El fervor y la tradición toman las calles de A Coruña en el Domingo de Ramos Más información

El paso del Cristo de los Cuarenta Credos recorrió las calles de la Ciudad Vieja bajo una atmósfera de respeto. El itinerario, que atravesó puntos emblemáticos como la Plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo y la calle Damas, permitió a los fieles reencontrarse con una de las tradiciones más arraigadas. El desfile continuó por las plazas de Azcárraga y de la Constitución antes de regresar a su templo.

Galería La Semana Santa de A Coruña, en imágenes Ver más imágenes

Sin apenas descanso en esta semana de pasión para los devotos de la religión católica, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro también será protagonista hoy martes.

A las 21.00 horas, las puertas de la Orden Tercera volverán a abrirse para la Procesión de la Piedad, un desfile que destaca por la presencia de sus dos pasos: La Piedad y Cristo Procesional o Cristo de la Agonía.

El recorrido de este martes discurrirá por la calle Zapatería, Damas, la plaza de la Constitución y Príncipe, para finalizar de nuevo en el templo de San Francisco.

La procesión de Dolores marca el inicio de la Semana Santa coruñesa Más información

Se espera que, al igual que en los días anteriores, el tiempo acompañe y permita a coruñeses y visitantes disfrutar de este ejercicio de fe y patrimonio cultural.

El miércoles será el turno de la Procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, también organizada por Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro.