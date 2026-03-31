Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Ciudad Vieja se rinde al amor, perdón y misericordia de la Semana Santa

El desfile de los devotos partió del templo de la Venerable Orden Tercera de San Francisco

Ana Herrero
31/03/2026 00:22
Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia,
Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, celebrada ayer
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El silencio y la sobriedad volvieron a ser los grandes protagonistas en el corazón histórico de A Coruña. Ayer lunes, la Semana Santa continuó con intensidad con la Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia, una de las citas más sobrecogedoras del calendario pasional herculino. Organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro, el desfile partió a las 21.00 horas desde el templo de la Venerable Orden Tercera de San Francisco.

_AGF1516.jpg

El fervor y la tradición toman las calles de A Coruña en el Domingo de Ramos

Más información

El paso del Cristo de los Cuarenta Credos recorrió las calles de la Ciudad Vieja bajo una atmósfera de respeto. El itinerario, que atravesó puntos emblemáticos como la Plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo y la calle Damas, permitió a los fieles reencontrarse con una de las tradiciones más arraigadas. El desfile continuó por las plazas de Azcárraga y de la Constitución antes de regresar a su templo.

Galería

La Semana Santa de A Coruña, en imágenes

Procesión de la Borriquilla y la bendición de los ramosVer más imágenes

Sin apenas descanso en esta semana de pasión para los devotos de la religión católica, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro también será protagonista hoy martes.

A las 21.00 horas, las puertas de la Orden Tercera volverán a abrirse para la Procesión de la Piedad, un desfile que destaca por la presencia de sus dos pasos: La Piedad y Cristo Procesional o Cristo de la Agonía.

El recorrido de este martes discurrirá por la calle Zapatería, Damas, la plaza de la Constitución y Príncipe, para finalizar de nuevo en el templo de San Francisco.

La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores

La procesión de Dolores marca el inicio de la Semana Santa coruñesa

Más información

Se espera que, al igual que en los días anteriores, el tiempo acompañe y permita a coruñeses y visitantes disfrutar de este ejercicio de fe y patrimonio cultural.

El miércoles será el turno de la Procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, también organizada por Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia,

La Ciudad Vieja se rinde al amor, perdón y misericordia de la Semana Santa
Ana Herrero
Retención en dirección entrada a la altura de Maestría, hace 25 años

Hace 25 años | Una joven se tira a Lavedra desde una pasarela
Eugenio Cobas
Donald Trump

La Casa Blanca responde a España que no necesita su ayuda para la guerra de Irán
EFE
tercera edad

Preguntas y respuestas sobre la eutanasia
Info Veritas