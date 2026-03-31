La Cámara de Comercio de A Coruña agiliza el registro de las empresas para operar en Estados Unidos

El presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo Javier Alborés

La Cámara de Comercio de A Coruña cuenta con un servicio destinado a apoyar a las empresas gallegas en su acceso al mercado estadounidense mediante la gestión del registro obligatorio ante la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), un requisito indispensable para exportar productos regulados a Estados Unidos.

El servicio se dirige especialmente a empresas de sectores como alimentación, bebidas, cosmética, productos farmacéuticos o sanitarios, ámbitos en los que la normativa estadounidense exige un estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad. Por medio de este servicio, las compañías pueden garantizar que sus productos cumplen los requisitos necesarios para su comercialización en EE.UU., evitando barreras técnicas o administrativas que suelen dificultar la entrada en este mercado.

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Este recurso está disponible tanto para empresas que buscan iniciar una actividad comercial estable en Estados Unidos como para aquellas que necesitan enviar muestras de producto o validar su capacidad exportadora.

Aunque solo el 1,8% del total de las exportaciones de Galicia se dirigieron a EE.UU durante el pasado 2025, cada vez tiene más importancia para distintos sectores. Los últimos datos indican que Galicia exportó en 2025 unos bienes por valor de aproximadamente 545,3 millones de euros a Estados Unidos, según explica la Cámara de Comercio.