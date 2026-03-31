La belleza de A Coruña no se arruga y vuelve a conquistar Galicia

Lidia García y Jessica Núñez posan para El Ideal Gallego frente a la cascada del Palacio de la Ópera Carlota Blanco

Que A Coruña es prácticamente una pasarela y que muchos especialistas la señalan como “el sitio de España en el que mejor se viste” es un hecho especialmente vinculado a la influencia de Inditex. Sin embargo, eso de que se trata de una ciudad de gente guapa empieza a ser reconocido también en certámenes de todo tipo. En 2025, María López fue coronada Miss Grandma o abuela más guapa de España. Este año, serán otras dos coruñesas las que representen a la ciudad como banderas de la belleza madura de Galicia: Jessica Núñez en la categoría de más de 30 años y Lidia García Delgado en la de mayores de 40. Fueron dos de las cuatro triunfadoras de la gala de Mrs Galicia en el Attica 21 de Matogrande.

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Según la organización, Jessica “desarmó al jurado con su sonrisa, seguridad y compromiso social”, mientras que Lidia es “un torbellino de comunicación y presencia que demostró que la moda sí es para todos los cuerpos y todas las décadas”.

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Además de ser prácticamente coetáneas, de 1983 y 1981 respectivamente, existen varios lugares comunes en su trayectoria: Jessica nació en Medellín y Lidia en Santa Cruz de Tenerife, aunque han pasado la mayor parte de su vida en A Coruña, hacia la que profesan un profundo amor. “Me siento más de aquí que de ninguna otra parte”, indica la colombiana de nacimiento. “Yo he madurado en la ciudad”, responde su colega canaria.

Sus realidades laborales les permiten, además, valorar esa belleza coruñesa desde diferentes realidades y sensibilidades. Jessica, responsable de una clínica de estética, dar la gracias a Amancio Ortega y a Zara. “Tenemos la mejor ropa que puede haber y es el centro de la moda de España”, dice, además de poner en valor también cuánto se cuidan los hombres. “Se arreglan, son mucho más presumidos y muy metrosexuales”, añade.

Lidia es conserje en un centro cívico y todavía se sorprende del estilo de las más veteranas. “Veo señoras mayores con una elegancia espectacular a sus 70, 80 o 90 años, eso es tener buen gusto”, sentencia.

Preparación

Ninguna de las reinas de la belleza había pisado antes una pasarela, pero creen que están en el mejor momento. “Nos vemos mejor que con 18”, reconocen. “Conoces tu cuerpo y sabes lo que te favorece”, asienten.

Tanto Jessica como Lidia representarán a Galicia en sus respectivas categorías durante el certamen nacional que tendrá lugar en Málaga en julio. Salen a ganar, como hará el Dépor este sábado ante el equipo andaluz. “Quiero dejar A Coruña en lo más alto”, advierte la candidata +30.

Finalmente, sus alegatos tras ser coronadas fueron contundentes. “No busques arrugas en mi cara, búscame mejor en una pasarela. Porque la edad no es un número en el DNI: es el valor que tienes para saltarte las reglas y brillar cuando nadie te lo espera”, dijo Lidia. “Muchos dicen que a los 30 la juventud se encuentra en la recta final y yo he venido aquí a empezarla. Esta corona no es un premio a mi juventud, es un premio a mi valentía por no pedir perdón por cumplir años”, apuntó Jessica.