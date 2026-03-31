La actriz María Pujalte visita la Crisálida

La actriz María Pujalte con su tía Marisa y Ramón, dueño de la Crisálida Instagram

La coruñesa María Pujalte, protagonista de series como 'Los misterios de Laura', ha querido pasarse por la emblemática mercería de la Crisálida, ubicada en la calle de San Andrés.

Al lugar ha ido acompañada de su tía, Marisa Pujalte, "antigua compañera" de profesión de Ramón, según aseguraba este en un post de Instagram en el que ha recordado que tiene un episodio de su podcast donde la entrevista.

"Tiene una cabeza privilegiada y una vida con 96 años de miles de experiencias", narraba Ramón, que posó con una gran sonrisa junto a ambas mujeres. "Y a su sobrina María no hace falta presentarla, porque es una actriz con reconocidos trabajos en cine, televisión y teatro", comentaba sobre la artista.