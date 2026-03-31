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A Coruña

La actriz María Pujalte visita la Crisálida

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
31/03/2026 16:34
La actriz María Pujalte con su tía Marisa y Ramón, dueño de la Crisálida
La actriz María Pujalte con su tía Marisa y Ramón, dueño de la Crisálida
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La coruñesa María Pujalte, protagonista de series como 'Los misterios de Laura', ha querido pasarse por la emblemática mercería de la Crisálida, ubicada en la calle de San Andrés.

Al lugar ha ido acompañada de su tía, Marisa Pujalte, "antigua compañera" de profesión de Ramón, según aseguraba este en un post de Instagram en el que ha recordado que tiene un episodio de su podcast donde la entrevista. 

"Tiene una cabeza privilegiada y una vida con 96 años de miles de experiencias", narraba Ramón, que posó con una gran sonrisa junto a ambas mujeres. "Y a su sobrina María no hace falta presentarla, porque es una actriz con reconocidos trabajos en cine, televisión y teatro", comentaba sobre la artista.

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