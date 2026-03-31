Retención en dirección entrada a la altura de Maestría, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La avenida de Lavedra, a la altura de la escuela de Maestría, se convirtió hace 25 años en el escenario de un suceso protagonizado por una joven de 29 años que decidió lanzarse a la carretera desde el paso elevado que permite cruzar Alfonso Molina. Fue uno de los asuntos destacados por El Ideal Gallego en su edición del 31 de marzo de 2001. En 1976, medio siglo atrás, se inauguraban en Eirís dos nuevas fuentes públicas. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, visitaba A Coruña el Orfeón Universitario de Oporto para ofrecer varias actuaciones en el teatro Rosalía de Castro. Tal día como hoy de 1926, hace un siglo, el diario se hacía eco del positivo balance de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa en sus cuentas anuales.

Sábado, 31 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Una joven se tira a Lavedra desde una pasarela

Una joven de 29 años provocó ayer, 30 de marzo de 2001, al mediodía un accidente en la avenida de Lavedra después de que intentara quitarse la vida arrojándose desde una pasarela a la carretera. La mujer, herida grave, saltó desde el paso elevado que se encuentra ante Maestría. Varios vehículos que intentaron evitar atropellarla cuando se encontraba tendida sobre el asfalto chocaron, lo que, además, provocó un monumental atasco. Además, los accesos se volvieron a colapsar durante la tarde a causa del vuelco de un camión.

Por otra parte, una nueva avería en la subestación de Fenosa en A Grela dejó ayer sin luz durante varias horas a cerca de cien mil coruñeses. El apagón comenzó sobre las nueve de la mañana y la normalidad en el suministro no se recuperó hasta pasado el mediodía. La falta de fluido eléctrico provocó que muchos comercios tuvieran problemas para atender a sus clientes.

Miércoles, 31 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Inauguradas dos nuevas fuentes públicas en Eirís

Dos fuentes públicas fueron inauguradas ayer, 30 de marzo de 1976, en la zona de Eirís, concretamente en la Primera Travesía. Asistieron al acontecimiento el alcalde, don José Manuel Liaño Flores; el delegado provincial de Sindicatos, don Leopoldo Marzal; el ponente de Barrios, don Benito Vizoso, así como técnicos y funcionarios del Ayuntamiento y Sindicatos.

Las personalidades eran esperadas por un nutrido grupo de vecinos, encabezados por la mariscadora Maruxa Rey, que acompañó al alcalde en el recorrido por la zona, solicitando que se pusieran algunos puntos de luz y se limpiaran los vertederos de basura próximos, a lo que el señor Liaño respondió que se procuraría complacerles de la misma forma que se había hecho con las fuentes. Una de las fuentes está instalada, precisamente, en la cota máxima de altura que permiten los depósitos de agua.

Sábado, 31 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El Orfeón Universitario de Oporto, en La Coruña

Ayer, 30 de marzo de 1951, llegó a La Coruña el Orfeón Universitario de Oporto, que está integrado por ciento cincuenta componentes, entre muchachos y muchachas. En conciertos de tarde y noche se presentó ante el público coruñés, mereciendo sus actuaciones cálidos elogios y unánimes aplausos. Los directivos del Orfeón visitaron a la madrina del mismo en nuestra ciudad, la señorita María del Pilar Dequidt Molina, acompañados del cónsul de Portugal en La Coruña, señor Melho Barreto.

Durante la tarde, todos los orfeonistas pasearon por la ciudad hasta la hora de dar comienzo el concierto que celebraron en el Teatro Rosalía de Castro. La presencia de los universitarios portugueses en nuestras calles fue acogida con gran simpatía por parte de todos los coruñeses.

Miércoles, 31 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Junta de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa

En junta general celebrada por la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, ha sido aprobada por unanimidad y con grandes elogios para el Consejo de gobierno, la memoria correspondiente al año 1925. Refléjase en ella el estado próspero de la Sociedad, con aumento de los ingresos, demostrativo de una acertada dirección en la marcha del negocio. La red de distribución aparece acrecentada en 69.020,63 pesetas y la partida de instalaciones en 49.756,64. Se aumenta el fondo de reserva en 51.496,66 pesetas.

Por otra parte, a bordo del vapor “Cristóbal Colón” llegó ayer, 30 de marzo de 1926, a este puerto, procedente de Norteamérica, a donde fue comisionado por el Gobierno español para dar allí varias conferencias, el ilustrado catedrático de Economía y Hacienda de la Universidad de Valladolid D. Vicente Gay.