Gloria Rico dirige la gala de los María Casares, que celebran la obra de Manuel Lourenzo

Gloria Rico dirigirá la gala de los María Casares Cedida

La 30 edición de los premios de teatro María Casares festejarán la obra de Manuel Lourenzo, recientemente fallecido, con una gala que dirigirá Gloria Rico, una de las figuras más versátiles de la escena teatral gallega contemporánea.

La Asociación de Actores e Actrices de Galicia organiza esta gala el próximo día 8 de abril en el teatro Rosalía de Castro. Además de la entrega de premios, la entidad quiere rendir homenaje “ao compañeiro e mestre finado o pasado verán, cuxa obra é fundamental para entender a nosa escena”.

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La propuesta de Rico contará con una puesta en escena para poner en valor el imaginario de Lourenzo. “Queremos reivindicar tanto as loitas como as facetas laboral e artística de Manuel, e farémolo desde a celebración. O espectáculo será como unha festa popular ao vivo: será un espazo no que cantaremos, bailaremos e reflexionaremos a vida e obra de Lourenzo, mais sen caer na melancolía”, asegura Gloria Rico.

Los detalles de la gala se pormenorizarán el próximo lunes, pero A Coruña y su área estarán bien representadas en la gala del día 8. Y es que tres compañías de la urbe herculina y de Culleredo optan a galardones en cuatro categorías. Los cullerdenses Elefante Elegante compiten en dos categorías gracias a la pieza ‘Alta costura’: en la de mejor actriz secundaria (premio al que opta Raquel Crespo) y en la de mejor vestuario (donde opta al galardón Carolina Díguele). Ainé Producciones, de A Coruña, opta con ‘Bibopalula’ a mejor espectáculo infantil. Los también coruñeses aRamboia optan a otro premio con ‘Un tal Romeo’: el de mejor actor protagonista (que puede ganar Fran Lareu).