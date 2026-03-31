El Colegio de Abogados de A Coruña renueva su Junta de Gobierno

El Colegio de Abogados de A Coruña ha hecho efectiva la renovación de su Junta de Gobierno tras la celebración de la Junta General Ordinaria que tuvo lugar esta mañana en la sede colegial de Federico Tapia. Durante el transcurso de la sesión, y de conformidad con los Estatutos Colegiales, se procedió al acto formal de toma de posesión de los cargos que resultaron elegidos en las elecciones celebradas el pasado 11 de marzo. El acto marca el inicio de una nueva etapa para la institución, con la incorporación de perfiles que acceden por primera vez a responsabilidades de gobierno.

Composición de la nueva Junta de Gobierno

Tras los juramentos y promesas de rigor, la Junta de Gobierno del Colegio queda oficialmente constituida bajo el decanato de D. Augusto José Pérez-Cepeda Vila. La principal novedad radica en la entrada de cuatro nuevos integrantes que asumen sus funciones desde hoy mismo: D. Antonio Arsenio Iglesias Vázquez (Diputado 2º), Dña. Susana López González (Diputada 3ª), Dña. María Lucía Silvoso Fuentes (Bibliotecaria) y Dña. Vanessa Amarelle Guillín (Contadora). Asimismo, ha tomado posesión de su cargo D. José Miguel Orantes Canales como Diputado 1º.

De este modo, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña queda conformada de la siguiente manera:

Decano: Don Augusto José Pérez-Cepeda Vila

Diputado 1º: Don Miguel Orantes Canales

Diputado 2ª: Don Antonio Arsenio Iglesias Vázquez

Diputada 3º: Doña Susana López González

Diputada 4ª: Doña María Asunción Blanco Regueiro

Diputado 5º: Don José Luis Villar de la Riera

Diputado 6º: Don José Carlos Tomé Santiago

Tesorera: Doña María del Pilar Cortizo Mella

Bibliotecaria: Doña María Lucía Silvoso Fuentes

Contadora: Doña Vanessa Amarelle Guillín

Secretaria: Doña María Luisa Tato Fouz

Con esta nueva configuración, el Colegio de Abogados de A Coruña continúa su labor de defensa de los intereses de la abogacía y la vigilancia del cumplimiento de las normas deontoló-gicas, reforzando su compromiso con los colegiados y la sociedad coruñesa.

Sobre el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña

El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña es una Corporación de derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El ámbito territorial del Colegio abarca los partidos judiciales de Ribeira, Noia, Muros, Corcubión, Betanzos, Carballo y A Coruña.

El Colegio tiene su sede en A Coruña y cuenta con Delegaciones en todas las demarcaciones judiciales de su ámbito territorial, con la estructura, facultades y competencias que determine la Junta de Gobierno. Se trata del Colegio de Abogados más antiguo de Galicia y el segundo de España, y a lo largo de su historia han formado parte de él multitud de Ilustres Letrados.