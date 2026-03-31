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A Coruña

Diez toneladas de paquetes perdidos buscan dueño en A Coruña con la llegada de KING COLIS a Marineda City

Ni la empresa ni los compradores conocen previamente lo que contienen los paquetes

Redacción
31/03/2026 11:42
Paquete King Colis 3
La iniciativa propone una experiencia de compra diferente
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El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega por primera vez a A Coruña de la mano de KING COLIS. La empresa instalará del 6 al 11 de abril una tienda pop-up en el Marineda City, donde pondrá a la venta 10 toneladas de envíos con contenido sorpresa procedentes del comercio electrónico.

La iniciativa propone una experiencia de compra diferente: adquirir paquetes “al peso” sin conocer su contenido hasta después de pagarlos. Esta fórmula, que ya ha atraído a más de 130.000 personas en distintas ciudades españolas, convierte la compra en una actividad basada en la sorpresa y la emoción.

Los paquetes proceden de pedidos online que nunca llegaron a sus destinatarios por errores en la dirección o incidencias logísticas. Según estimaciones del sector, cada año se pierden alrededor de 12 millones de envíos de comercio electrónico. La propuesta de KING COLIS busca darles una segunda vida, reduciendo así el impacto ambiental que supondría su destrucción.

Paquete King Colis
Ni la empresa ni los compradores conocen previamente lo que contienen los paquetes

Entre los posibles contenidos se encuentran productos tecnológicos, ropa de marca, zapatos, relojes, videojuegos, artículos de belleza o incluso objetos de colección. La clave del éxito reside en que ni la empresa ni los compradores conocen previamente lo que contienen los paquetes, lo que mantiene intacto el factor sorpresa.

“Es una experiencia emocionante: nunca sabes qué vas a encontrar. Algunos clientes han descubierto auténticos tesoros, desde objetos de colección hasta artículos de gran valor”, explica Killian Denis, cofundador de la compañía.

El funcionamiento es sencillo: los visitantes disponen de 10 minutos para seleccionar los paquetes que deseen, sin poder abrirlos antes de la compra. Estos se venden por peso, con precios que parten desde 2,29 euros por cada 100 gramos en la categoría estándar y 2,99 euros en la premium. Una vez abonados, los clientes pueden abrirlos y descubrir su contenido.

Tras su paso por ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Vigo, donde ha vendido más de 150 toneladas de paquetes, la llegada a A Coruña consolida este modelo como una propuesta innovadora que combina ocio, consumo responsable y reutilización.

La tienda estará abierta en horario de 10:00 a 22:00 horas en la planta 0 del centro comercial, y contará además con “fast pass” para quienes deseen evitar colas y agilizar su acceso.

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